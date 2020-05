HBO Maxが5月27日にサービス開始！注目作が目白押しのラインナップ

ワーナー・メディアがローンチする新配信サービスHBO Maxがアメリカで5月27日(水)にスタートする。プレミアで配信されるラインナップをご紹介。米TV Lineが報じている。

HBO Maxの月額料金は14ドル99セント(約1600円)となり、T&TおよびDirecTVを介した現在のHBO加入者(およびHBO Now加入者)は、追加費用なしでサービスにすぐにアクセスできるという。現時点では日本での展開は発表されていない。

5月27日のプレミア配信でリリースされる作品は以下となる。

■『Love Life(原題)』



アナ・ケンドリック(『ピッチ・パーフェクト』)が主演する、1話30分の10話構成となるアンソロジー恋愛ドラマ。シーズンごとに、主人公が愛を探し求める物語で、初恋から最後の恋愛までの道のりで、いかに恋愛相手によって自分という人間が作られ、最終的に誰と結ばれるかが描かれる。『シンプル・フェイバー』でメガホンを取ったポール・フェイグと、プロデューサーを務めたジェシー・ヘンダーソンがアナと共同で製作総指揮を務める。

■『Craftopia(原題)』

YouTubeのインフルエンサーであるローレン・リヒマキ(別名LaurDIY)が製作・司会を務める子ども向けクラフト・コンテスト番組。

■『Legendary(原題)』

"レジェンド"のステータスを獲得するために、‟ハウス"と呼ばれるヴォーギングのチームがボールルームでダンスとファッションを競う番組。

■『ルーニー・テューンズ・ショー』

バッグス・バニー、ダフィー・ダック、トゥイーティーといった、ワーナー・ブラザーズが生み出した人気キャラクターたちが活躍するアニメ番組。

■『The Not Too Late Show With Elmo(原題)』

『セサミストリート』のクッキー・モンスターらがセレブのゲストを迎え、‟家族全員で楽しめる笑い"を提供するトーク番組。

今後HBO Maxで配信を予定しているドラマシリーズのラインナップは以下となる。

■『グリース』

1971年にブロードウェイで初演されたミュージカルを、1978年にジョン・トラヴォルタとオリヴィア・ニュートン=ジョン主演で映画化した『グリース』。同作がミュージカルドラマシリーズとして蘇る。1950年代のアメリカを舞台に、高校の仲間同士のプレッシャー、思春期の恐怖、そして人生というジェットコースターを現代的な感性で描き、ヒット曲も使って今日の音楽愛好家にも親しめる作品に。

■『ラスト・オブ・モヒカン』

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』『TRUE DETECTIVE』シリーズのキャリー・フクナガが手掛ける、映画『ラスト・オブ・モヒカン』のリブート版ドラマシリーズ。フレンチ・インディアン戦争時代を舞台に、若いモヒカン人のアンカスとイギリスの大佐の混血娘であるコーラとの間に生まれるロマンスが描かれる。

■『Dune: The Sisterhood(原題)』

1984年に公開され、鬼才デヴィッド・リンチがメガホンを取り、カイル・マクラクランが主演したSF大作映画『デューン/砂の惑星』のドラマ化。映画版にも登場するベネ・ゲセリットという女性のみの結社集団であり、驚くべき超能力を持つため魔女とも呼ばれるミステリアスな女性たちの視点で描かれる。

■『Delilah(原題)』

妻を亡くしたばかりのトム・チャイルズを主人公に、彼の娘だと名乗るデリアという若い女性が現れたことで起こる騒動を描くドラマ。マイケル・マッキーン(『ベター・コール・ソウル』)とジェシカ・ロース(『ハッピー・デス・デイ』シリーズ)の出演が決定している。

■『The Flight Attendant(原題)』

大人気シットコム『ビッグバン★セオリー 〜ギークなボクらの恋愛法則』でペニー役を演じたケイリー・クオコが主演を務めるスリラードラマ。主人公は、中東ドバイのホテルで二日酔いで目覚めた時、隣に横たわる死体を発見した客室乗務員のカッサンドラ・ボーデン。警察に通報せずに何もなかったフリをして同僚の客室乗務員たちとニューヨーク行きのフライトに乗り込んだ彼女は、FBI捜査官から乗り継ぎ地について質問される。何が起きたのか思い出せないカッサンドラは自分が殺したのかもしれないと思い始める...。

■『Circe(原題)』

2018年に出版されたマデリン・ミラーによる同名ベストセラー小説をドラマ化。ギリシャ神話の世界を現代的に描き出すファンタジーシリーズ。『猿の惑星』新三部作(2011〜2017年)のキャラクター創造・脚本・製作を担ったリック・ジャッファとアマンダ・シルヴァーが脚本・製作総指揮を務める。

■『プラクティカル・マジック』のスピンオフドラマ

1998年に公開された映画『プラクティカル・マジック』の前日譚となるドラマ。サンドラとニコール演じるサリーとジリアン姉妹の叔母として登場していた、フランシスとジェットの若い頃を描く。

■『Generation(原題)』

現代的なセクシュアリティを探求する高校生グループが、保守的なコミュニティで人生や愛、家族関係に深く根差した信念を試していく体験が描かれる。映画『Cake ケーキ 〜悲しみが通り過ぎるまで〜』のダニエル・バーンズが娘ゼルダ・バーンズと共同で脚本を手掛けるほか、製作総指揮と監督も兼任。『GIRLS/ガールズ』のレナ・ダナムも製作総指揮に加わる。

■『Red Bird Lane(原題)』

様々な理由で人里離れた一軒の家にたどり着いた8人の若者が、不吉で恐ろしい何かの存在に気づくというサイコ・ホラー。警官ドラマ『サウスランド』でペンを執ったサラ・グランが脚本を手掛ける。

■『DMZ』

DCコミックス「DMZ」のドラマ版で、非武装地帯のニューヨークを舞台に、離れ離れになった息子を探す女性衛生兵の過酷な旅を描くシリーズ。『サンズ・オブ・アナーキー』や『ウエストワールド』などで脚本を手掛けたロベルト・パティーノが、脚本・製作総指揮・ショーランナーを担う。

■リブート版『ゴシップガール』

オリジナル版が終了してから8年後を舞台に、ソーシャルメディアとNYの状況がいかにして変わったのか、マンハッタンに暮らすゴージャスな高校生たちを中心に描かれる。TV映画シリーズ『ディセンダント』シリーズでハリーを演じたトーマス・ドハティが出演。なお、本作は今年配信予定だったが、新型コロナウイルスの影響で来年に延期された。

Good things come in three... days. HBO Max streaming May 27. pic.twitter.com/4xn7vDGLst -- HBO Max (@hbomax) May 24, 2020

また、2017年に公開された『ジャスティス・リーグ』がザック・スナイダー監督による"スナイダー・カット"ことディレクターズカット版で2021年に公開する他、ストリーミングサービスで配信されるのは初めてとなるスタジオジブリ作品がラインナップされている。(海外ドラマNAVI)

Photo:HBO Max