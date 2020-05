『ウォーキング・デッド』＆『グッド・ファイト』の二人が親子を演じる『Prodigal Son』がシーズン2へ更新！

大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』のジーザス役で注目されたトム・ペインと、法律ドラマ『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』『グッド・オーメンズ』などで知られるマイケル・シーンが親子を演じる米FOXの『Prodigal Son(原題)』が、シーズン2へ更新されたことが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

『Prodigal Son』は、昨年秋にFOXで放送開始された新作ドラマで、2話放送後には早くもフルシーズンの製作が決定した話題作。

犯罪心理学者マルコム・ブライトは、"外科医"の異名を持つ悪名高き連続殺人鬼マーティン・ウィットリーを父に持つ。そんな生い立ちゆえに彼は、犯罪者の心理を手に取るように理解できる一方で、父親が起こした事件のトラウマで精神的に不安定な面も見せている。マルコムはニューヨーク市警察に協力して猟奇殺人の犯罪者たちを追っていたが、ある事件をきっかけに長年避けていた父親を情報源として頼ることになるというストーリー。

