■PARADISES、新曲「青い春」先行配信スタート&MV公開! メンバーのナルハワールドこと“山田なる“は、ABEMA『今日、好きになりました。』に出演し、見事カップル成立!

リリース情報

話題の音楽事務所「WACK」所属の アイドル グループ、PARADISES(読み:パラダイセズ)の新曲「青い春」のミュージックビデオが公開。作品内に、メンバーのナルハワールドこと“山田なる”の恋人、WATWINGの桑山隆太が出演していることがわかった。ABEMA『今日、好きになりました。〜青い春編〜』に参加し、桑山隆太と恋人同士となった、ナルハワールドこと“山田なる“。「青い春」は、作詞を“山田なる“が担当した、等身大の恋心を素直に表現した爽やかなミドルナンバー。公開となったミュージックビデオは、山田なる自身が出演し、彼女の様々な表情をていねいに追った映像となっており、さらに、“山田なる“のInstagramアカウントのIGTVにて公開という特別な形が取られている。桑山隆太は、映像の後半にサプライズ出演。『今日好き』でカップル成立後、新型コロナウィルス感染拡大の影響で一度も会うことのできていないという恋人関係のふたりが、今しかできない形で初の共演を実現した。なお、新曲「青い春」は、5月25日より先行配信がスタート。また、7月22日にリリースとなるPARADISESのアルバム『PARADISES』に、収録が決定している。2020.05.25 ON SALEPARADISESDIGITAL SINGLE「青い春」2020.07.22 ON SALEPARADISESALBUM『PARADISES』「青い春」配信URLhttps://paradises.lnk.to/SG0525「青い春」ミュージックビデオはこちらhttps://instagram.com/naruhaw?igshid=1hlcu8xmv65a4ABEMA『今日、好きになりました。青い春編』https://abema.tv/video/title/90-1378山田なる OFFICIAL Instagramhttps://www.instagram.com/naruhaw/PARADISES OFFICIAL WEBSITEhttps://paradises.jp