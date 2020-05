JO1を輩出した『PRODUCE 101 JAPAN』の元練習生4人が、新たなボーイズグループ「OWV(オウブ)」として始動することが発表された。日本のエンタテインメント界で過去最大級の番組制作規模となった、日本発の“サバイバル”オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(TBS)。約6000人の中から選ばれた“練習生”と呼ばれる101人が、歌やダンスなどを披露し、さまざまなミッションに挑戦。最終候補の練習生20人の中から、番組視聴者である“国民プロデューサー”の累計約6500万票の投票により選ばれた11人が“JO1(ジェイオーワン)”として春にデビュー、デビューシングル『PROTOSTAR』がオリコン週間ランキングで初登場1位を飾るなど、大注目のボーイズグループとなっている。そんな『PRODUCE 101 JAPAN』の元練習生の、本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉の4名が結成した新たなボーイズグループが『OWV(オウブ)』だ。グループ名の「OWV」には、“Our only Way to get Victory〜勝利を掴む僕たちだけの道〜誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”という、メンバーの強い想いが込められている。本田は「OWVの音楽、発信していくものを楽しみにしていてほしいですし、これから先も、僕たちだけの道を一緒に歩んでくださると嬉しいです」、中川は「精一杯ファンの方を笑顔にして、幸せを届けられるように頑張ります」、浦野は「初心を忘れずにOWV一丸となって、より高みを目指して頑張っていきます」、佐野は「僕たちは個を高めて欠点を補っていきます。ファンの皆様も、僕たちと同じ熱量でついてきていただけたら嬉しいです」とそれぞれコメントした。なお、6月3日19時からは、無料動画配信サービス「GYAO!」にて、OWV結成秘話や、今後の活動についての熱い想いをメンバーが語る、『OWV グループ結成記念生配信特番』を配信。生配信内では重大発表も予定されている。