『リバーデイル』降板俳優、理由は「つまらなくなったから」

米CWによる青春サスペンスドラマ『リバーデイル』。現在Netflixでシーズン4まで配信中だが、このシーズン4をもってレギュラーを降板するキャストがまさかの降板理由を口にした。米TV Lineが報じている。



ジャグヘッドの父親FP役のスキート・ウールリッチがレギュラーを降板することは先日お伝えしたとおり。シーズン1から登場し、シーズン2よりレギュラーに昇格したFPに扮した50歳のスキート。婚約者と言われている25歳のモデル、ミーガン・ブレイク・アーウィンと仲良くプールに入りながら配信したInstagramライブで次のように発言。「『リバーデイル』をやめるのは、クリエイティブな面で飽きたからだよ。どうだい? これが正直な気持ちさ」スキートのこの発言がファンに驚きを与えている。

