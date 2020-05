【今週スタートの海外ドラマ】ドラマ版『スノーピアサー』＆米宇宙軍にインスパイアされた新作コメディ

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(5月25日〜)は、話題のドラマ版『スノーピアサー』や、スティーヴ・カレル主演の新作コメディなどがスタートする他、シーズン4への更新も決まった『レジデント 型破りな天才研修医』が先行放送。お見逃しなく!

5月25日(月)から5月31日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

5月25日(月)

■(Netflix)

映画『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞監督賞を受賞した韓国出身のポン・ジュノ監督が2013年にメガホンをとった映画『スノーピアサー』のドラマ版。地球温暖化を遅らせようと試みるが、誤って世界の表面を凍結した未来が舞台となり、ジェニファー・コネリー(『ビューティフル・マインド』)が主演を務める。

5月27日(水)

■22:00〜『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン3(FOXチャンネル)

マット・ズークリー(『グッド・ワイフ』)やエミリー・ヴァンキャンプ(『リベンジ』)出演、現代医療の問題点や腐敗に切り込む野心的な内容が話題の医療ドラマの新シーズン。医療系複合企業に事実上の経営権が奪われてしまったチャステイン・パーク記念病院では医師たちが新しいやり方に翻弄されていた...。第1話先行放送。

5月29日(金)

■『スペース・フォース』(Netflix)

2018年にドナルド・トランプ米大統領が発表した米軍の第6番目の部門となる"宇宙軍"にインスパイアされた新作コメディドラマ。空軍を率いる夢を持つマーク・R・ネアードはある日、新たに創設された6番目の米国軍隊組織、宇宙軍のトップに突然任命される。リメイク版となる『ザ・オフィス』で主演したスティーヴ・カレルが再び同シリーズのスタッフと再タッグ。

5月30日(土)

■22:00〜『シェトランド』シーズン4(AXNミステリー)

シーズン7までの製作も決定している英BBCの人気ミステリーシリーズ。ほとんどの島民が顔馴染という世界で、ちょっとした行き違いから無意識のうちに封印してきた怨嗟や嫉妬が滲み出し、殺意へと変わっていく濃密な人間描写、緻密な伏線、大胆なトリックで綴られる最新シーズンが一挙放送。



Photo:

Netflixで配信スタート『スノーピアサー』『スペース・フォース』/『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン3 (c) 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./『シェトランド』シーズン4 (c) ITV Studios Limited 2018 All Rights Reserved