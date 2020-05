View this post on Instagram

ラジオのリモートはこんな感じ🎧 音が一番綺麗に録れるようにゲストの方からも聞こえやすいようにスタッフさんが試行錯誤して下さっています。 先日のゲストは"Creepy Nuts"のDJ松永さん。 弾丸トークが面白くてずっと引き笑いしてました。 バスタオルは使いましょうw 初めてリモートゲストとして参加して下さったのは"羊文学"の塩塚モエカさん。 歌声も大好きなのですが、話してる時のテンションと声が堪らなくタイプできゅ〜ん幸せ〜な回でした。 @lifestyle_ur813