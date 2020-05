新型コロナウイルス感染症の影響で「おうち時間」が増えたという方も多いのではないでしょうか。緊急事態宣言が徐々に解除になってきたとはいえ、まだおうち時間が増えている今こそ、その時間を利用して名作ゲームを遊んでみませんか。Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ) ならテレビだけでなく、携帯モードで自宅のいろいろな場所でゲームをたくさん遊べますよ。

「Nintendo Switch Online」で、レトロゲームの名作をスイッチで遊ぼう!

ニンテンドースイッチでは、過去の名作ゲームたちを遊べることをご存じですか。有料の 会員制サービス「Nintendo Switch Online」に登録すれば、ファミコンやスーパーファミコン向けに発売された過去の名作ゲームをスイッチで遊べるんです。

当時は難しくてクリアできなかったゲームも、ゲームを巻き戻してプレイできる機能や、どこでもセーブ機能があるのでクリアできるかもしれません。おすすめのタイトルを3本ご紹介します。

「ゼルダの伝説 神々のトライフォース」

(c)1992 Nintendo

スーパーファミコンで発売された「ゼルダの伝説」シリーズ作。謎解きアクションアドベンチャーとして今もなお人気が高く、本作の影響を受けて開発されたタイトルも数多くあります。

本作は、主人公リンクがマップを探索して、アイテムを駆使して敵を倒したり、謎を解いたりしながら物語を進めていきます。ひとつひとつのアクション動作にも注目してみてください。

本作はスーパーファミコン用に作られたレトロゲームではありますが、今遊んでもそのおもしろさに夢中になることは間違いないでしょう。2Dで描かれる広大な世界を冒険してみませんか。

「星のカービィ スーパーデラックス」

(c)1995 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

「星のカービィ」シリーズは、ゲーム初心者でも手軽に遊べるアクションゲームとして人気のあるゲーム。スーパーファミコンで発売された本作は2人での協力プレイなど、過去作から大幅にパワーアップしたタイトルです。ボリューム満点で長く遊べるのも特徴のひとつ。

カービィが吸い込んでコピーした能力から生まれるヘルパー。ひとりプレイでもCPUが操作してくれるので、頼もしい相棒的な感じに 活躍してくれるかも!?

気軽に遊べるサブミニゲームも収録。友達と対戦すると思わず熱くなってしまうかも。この機会に「星のカービィ」シリーズ の名作を遊んでみてはいかが?

「アトランチスの謎」

(c)SUNSOFT

ファミコンの伝説的なタイトルと称される本作。「アトランチスの謎」とはいったい何なのか……。

空を飛んでいる鳥の糞に当たったらミス……、しかも見にくい、 そんな最初のステージ。ファミコンならではのシビア微妙な操作が要求される、レトロゲームあるあるな高難易度です。クリアするのが難しいと感じたら、便利な巻き戻し機能などを活用してプレイするのもいいかなと思います。あなたの手で何が謎だったのかを調査してみませんか。

「FINAL FANTASY VII REMAKE」が発売されたけど、オリジナル版を楽しんでみない? 「FINAL FANTASY VII」

(c) 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA LOGO ILLUSTRATION:(c) 1997 YOSHITAKA AMANO

ジャンル:ロールプレイングメーカー名:スクウェア・エニックス価格:1,834円(税込)発売日:2019/3/26

PS4で「FF7リメイク」が発売されてから、FF7オリジナル版にも注目が集まっています。各ゲームストアではランキングが急上昇。そんなオリジナル版をニンテンドースイッチでもプレイできます。

FF6までは2DであったグラフィックはFF7で3Dへ。キャラクターはポリゴンでありながらも、バトルシーンなどで見せる動きは、多くのプレイヤーを魅了しました。

バトルはFFらしく自分のターンになったら攻撃できるシステムで遊びやすいのが特徴。ちなみに、スイッチ版では、3倍速移動やバトル強化、エンカウントなしといった設定が行えるため、物語を進めやすくなっています。FF7リメイクのその後の物語を予習するのも快適ですね。今もなお多くのプレイヤーに愛される名作RPGをいつでもどこでも楽しんでみては?

「FINAL FANTASY VII」をダウンロードする

名作アクションRPGが美しくよみがえる「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」

(c) 1995, 2020 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

ジャンル:アクションロールプレイング、もしくはアクション/ロールプレイングメーカー名:スクウェア・エニックス価格:6,578円(税込)発売日:2020/4/24レトロゲームも遊びたいけども、どうせ遊ぶなら新作が遊びたい! でもやっぱり、レトロゲームも遊びたい! そんな方におすすめなのが「聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ」です。新作なのにレトロゲームを遊んでいるという感覚でプレイできますよ。

「聖剣伝説3 トライアルズ オブ マナ」は、スーパーファミコンで発売された名作アクションRPG「聖剣伝説3 」のフルリメイク作品。当時は2Dだったグラフィックが3Dとなり、ボイス対応もされています。どのキャラクターを主人公にして物語を進めていくのかなど、自由度の高さもあります。

本作はアクションRPG。モンスターを倒して経験値を獲得し、レベルを上げて、キャラクターを強くしていきます。ジャンプやコンボ攻撃、敵の攻撃回避など、アクションの選択肢も増えているので、バトル中にどのような行動をとるかも大切です。

冒険では、いろいろな街を訪れることになります。3Dで再現された世界を見て回るのも楽しいでしょう。オリジナルの2Dで描かれた世界を覚えている人なら、驚くこと間違いなし!?

お店で踊っている店員さんも健在!

美しく描かれるキャラクターにも魅了されることは間違いないでしょう。あなたはどのキャラクターと一緒に冒険に出ますか?(ニュー侍)

「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」をダウンロードする

