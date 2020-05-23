【カフェごはん】レンジで簡単&時短☆とろとろとろけるたまごチーズトースト

美容研究家あゆ?



今回は、朝ごはんにぴったりな喫茶店風たまごサンドをご紹介します。



とろとろたまごに、とろけるチーズ。

サクサクに焼き上げたトーストから溢れ出るたまごにほっこり癒されます。



たまごはレンチンで火を通すので、

とても簡単でお手軽です。



朝から癒されて下さいね♪



美容研究家あゆ



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材料(1人分)

たまご…2個

○豆乳…大さじ1

○塩…ひとつまみ

○ブラックペッパー…適量



マヨネーズ…大さじ1



食パン6枚切り…2枚

スライスチーズ…1枚



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