【カフェごはん】レンジで簡単&時短☆とろとろとろけるたまごチーズトースト
美容研究家あゆ?
今回は、朝ごはんにぴったりな喫茶店風たまごサンドをご紹介します。
とろとろたまごに、とろけるチーズ。
サクサクに焼き上げたトーストから溢れ出るたまごにほっこり癒されます。
たまごはレンチンで火を通すので、
とても簡単でお手軽です。
朝から癒されて下さいね♪
美容研究家あゆ
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材料(1人分)
たまご…2個
○豆乳…大さじ1
○塩…ひとつまみ
○ブラックペッパー…適量
マヨネーズ…大さじ1
食パン6枚切り…2枚
スライスチーズ…1枚
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