『ウィッチャー』シーズン2に、小説では描かれないオリジナル・キャラクターが登場！

アンドレイ・サプコフスキによるダーク・ファンタジー小説のドラマ化となる、Netflixが製作する大河ファンタジードラマシーズン2に登場するさらなるキャストが発表された。そして原作では描かれないオリジナル・キャラクターが登場することが明らかとなった。米Comicbook.comなど複数のメディアが報じている。



『ウィッチャー』は、モンスター・ハンターとして旅を続ける超人的な力を秘めた凄腕"ウィッチャー"ことリヴィアの『ウィッチャー』ゲラルトが、陰謀と策略が渦巻く戦国の世界で己の居場所を求めて戦う姿と数奇な運命が描かれる。

そのシーズン2に登場するドラマ版のオリジナル・キャラクターとは、ゲラルトの故郷ケィア・モルヘンに住むヘムリクという名のウィッチャーで、『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』や『キングスマン』などで、スタントマンとして活躍するジョエル・エイドリアンがキャスティングされている。

ジョエルの他に、エルフの老人役でヴァーノン・ドブチェフ(『ボルジア家 愛と欲望の教皇一族』)、他のエルフ役でアリナ・アイリン(『Two nights in April(原題)』)、ドラマのオリジナル・キャラクターとなるミーナ・コッパクロス役でレスリー・ユアン(『Case 39(原題)』)の出演も決定。役柄は不明だが、スカーレット・モルトマン(『The Great(原題)』)も姿を見せる予定だ。

In case you missed: we have a new witcher called Hemrik, more elves and other https://t.co/88BhbH0QMA