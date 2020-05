海外でも絶大人気！ セレブが披露した『セーラームーン』ルックを紹介

1990年代にテレビ放送され、大ヒットしたアニメ『セーラームーン』。今でも衰えぬ人気の本作が、映画版『美少女戦士セーラームーン Eternal』として25年ぶりに劇場に帰ってくる。海外でも大人気の本作は、セレブの中にもファンが大勢! 彼女たちが披露した“セーラームーン”ルックをご紹介しよう!『美少女戦士セーラームーン』は、月刊誌「なかよし」(講談社刊)にて1991年から連載された武内直子原作の少女漫画。コミックは17ヵ国語に翻訳され、アニメは40ヵ国以上で展開。絶大なる人気を誇り、国内外で社会現象を起こした。海外でも人気は健在で、アメリカのAmazonをのぞいてみると、Tシャツやコスプレから、モノポリーやAirpodsまで、実にさまざまなグッズが販売されている。また、ミーガン・フォックスは以前、セーラームーンを演じたいと明かしたことがあり、ブリー・ラーソンは『キャプテン・マーベル』のプロモーション中に自分のヒーローだと言及するなど、セレブの間にもファンは多そうだ。■テイラー・ヒル 「月に代わってお仕置きよ!」18歳の時に、当時最年少でヴィクトリアズ・シークレットのエンジェルに抜てきされて、トップモデルに仲間入りしたテイラー・ヒル。彼女は、2018年のハロウィンにセーラームーンのコスプレを披露! キメぜりふ「月に代わってお仕置きよ!」の英訳、「In the name of the moon, I will right wrong and triumph over evil... and that means you!」とキャプションを付けて投稿しているところを見ると、ホンキのファンである模様。■エフゲニア・メドベージェワ アイスショーを実現!ロシアのフィギュアスケート選手エフゲニア・メドベージェワは大のセーラームーン好きで知られ、2016年に日本のアイスショーにてセーラームーンを演じた際は、原作者とも対面。彼女は今年、セーラームーン史上初のアイスショーとなる『美少女戦士セーラームーン Prism On Ice』に出演が決定! 残念ながら開催は延期になってしまったものの、2月に行われたプレス発表には、パーフェクトなコスプレで登場。自身のインスタグラムでも、プロ仕様のヘアメイクを披露していた。■ホールジー インスタグラムのアイコンもちびうさ!今年1月に新アルバム『マニック』をリリースした歌手のホールジー。女性からの支持が厚い彼女もセーラームーンファン。新型コロナウイルスの影響で自主隔離生活中の4月に、ピンクのウィッグとセーラー服で、セクシーすぎるちびうさに変身してインスタグラムに登場! 後日にはヘアをレッドにチェンジし、セーラー服姿も公開している。ホールジーは現在、インスタのアイコンもちびうさ。引きこもり生活のお供はセーラームーンである様子。■エミリー・ベット・リカーズ ハロウィンのコスプレが話題に人気ドラマシリーズ『ARROW/アロー』などに出演のエミリー・ベット・リカーズは、2015年のハロウィンに、セーラームーンのコスプレ姿を披露!その姿はウィッグからブーツまで完成度がピカイチ!『リトル・マーメイド』のウルスラと、ビデオゲーム「ストリートファイター」のチュン・リーに扮した友人らと共に、ハロウィンの夜を楽しんだようだ。■ビリー・アイリッシュ セーラームーンもビリー・アイリッシュ風味第62回グラミー賞で、主要4部門を含む合計5部門を受賞。公開が待たれる『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の主題歌を担当したことでも話題のビリー・アイリッシュ。ビリーは昨年のiHeartRadio Music Awardsに、セーラームーンがプリントされたジャケットとパンツで登場。描かれた月野うさぎの表情が、何かを訴え、怒っているのが、ビリーらしい。