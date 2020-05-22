¡Ø¥ò¥¿¥¯¤ËÎø¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¥½¥Õ¥È²½¡¢¹âÈª½¼´õ¡¦»³ùõ¸¿Í¡¦Ê¡ÅÄÍº°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
±Ç²è¡Ø¥ò¥¿¥¯¤ËÎø¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬8·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥ÈÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Öpixiv¡×¤Ç2014Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿WEBÌ¡²è¡Ö¥ò¥¿¥¯¤ËÎø¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡£¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡×¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¼ç±é¤Ë¹âÈª½¼´õ¡¦»³粼¸¿Í¤Î2¿Í¤ò·Þ¤¨¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¼þ°Ï¤Ë¥ò¥¿¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â¶²¤ì¤ë¡È±£¤ìÉå½÷»Ò¡ÉÅíÀ¥À®³¤Ìò¤Ë¹âÈª½¼´õ¡¢¡È½ÅÅÙ¤Î¥²¡¼¥à¥ò¥¿¥¯¡É¤Ç¤¢¤ëÆóÆ£¹¨¿óÌò¤Ë»³粼¸¿Í¤¬Ê±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºÚ¡¹½ï¡¢ºØÆ£¹©¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢¼ã·îÍ¤Èþ¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
Blu-ray¤ÈDVD¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ê¡ÅÄºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖËþºÜ¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ä¡¢µã¤¯µã¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¼ç±é2¿Í¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ä¶ØÃÇ¤ÎBLÌÑÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤Ê¤É¤Î±ÇÁüÆÃÅµ¤Î¤Û¤«¡¢ºîÉÊ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½¤·¤ª¤ê¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¹âÈª½¼´õ ¥³¥á¥ó¥È
²Î¤¢¤ê¥À¥ó¥¹¤¢¤ê¥³¥ó¥È¡Ê¡©¡Ë¤¢¤ê¤Î¡¢³Ú¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÃæ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´À¤À¤¯¤Ç¥À¥ó¥¹Îý½¬¤·¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤¬¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆÃÅµ±ÇÁü¤ÇÇÁ¤±¤ë¡Ä¤Ï¤º¡ª¤Ç¤¹¡£¾Ð
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤Î¥ê¥µ¥È¥ì¥ô¥¡¡¼¤È¤«¡£À¨¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¡¢¡£
¤¤¤Þ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ò¥¿Îø¤ò´Ñ¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¾°¹¹´ò¤·¤¤¡ª
¤ª¤¦¤ÁÈÇ¤Î±þ±ç¾å±Ç¡¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡£
»ä¤Ë¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±¤¬Æñ¤·¤¹¤®¤ë¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Ï¥Ò¡¼¥Ò¡¼¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¤¦¤Á¤Ç¿¶¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»³粼¸¿Í ¥³¥á¥ó¥È
¥À¥ó¥¹¤ÏÀÎ¤«¤é¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤â¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îý½¬¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥ò¥¿¥¯¥À¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÍÃ£Á´°÷¤È¤Î´Ö¤ËÏ¢ÂÓ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¥º¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Î¤Ï¥Ü¥¤¥È¥ì¤Ë¤âÄê´üÅª¤ËÄÌ¤¤¡¢¹¢¤Î¶ÚÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤ä¿§¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ºíÁã¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¯¤¹»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âº£¸å³è¤«¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶¦±é¤·¤¿¹âÈª¤µ¤ó¤Ë¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤Ï°ÂÄê´¶¤âÈ´·²¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤ÏËè²ó¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°ºî¤Ç¤Ï½é¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¥ò¥¿¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥ò¥¿¥¯¤ËÎø¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀ©ºî¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âº£¤Þ¤ÇÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ò¥¿¥¯Æ±»Î¤¬¥ò¥¿¥¯Æ±»Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Îø¤Î¹ÔÊý¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤½¤³¤½¤³¥ò¥¿¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¿¼¤¤¿¼¤¤¡ª¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ËÄÌ¤Ã¤Æ»ñÎÁÃµ¤·¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î±Ç²è¡¢¥ò¥¿¥¯¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â´Ñ¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ò¥¿¥¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¹âÈª½¼´õ¤Á¤ã¤ó±é¤¸¤ë±£¤ìÉå½÷»Ò¤Ë¤Ï£Â£Ì¤È¤¤¤¦ÀìÌçÊ¬Ìî¤¬»³粼¸¿Í¤¯¤ó±é¤¸¤ë¥²¡¼¥ò¥¿¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥²¡¼¥à¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¡£À©ºî¿Ø¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤È¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÈª¡¢»³粼¡¢ºØÆ£¹©¤¯¤ó¡¢ºÚ¡¹½ï¤Á¤ã¤ó¤Î£´¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÌòºî¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡ª¡ª¥ò¥¿¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Îºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ×ÁÇ¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¥ò¥¿¥¯¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤é¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ò£²¡¥£µ¼¡¸µ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¥¢¥Ë¥á¤ÈÄÌ¤¸¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¡¦¡¦¡£³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ò¥¿¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥«¥ª¥¹¤Ã¤Ã¡ª¡ª¡ª
¤¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ò¥¿¥¯¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡¦¡¦¡¦¡£
±Ç²è¡Ø¥ò¥¿¥¯¤ËÎø¤ÏÆñ¤·¤¤¡ÙBlu-ray¡õDVD¤Ï8·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
(C)2020±Ç²è¡Ö¥ò¥¿¥¯¤ËÎø¤ÏÆñ¤·¤¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É