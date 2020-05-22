日本の独立系配給会社が、コロナウイルスの影響からの難局を乗り越えるために立ち上げた「Help! The 映画配給会社プロジェクト」の企画で、各配給会社が自社の過去作品をパックにしオンライン映画館「アップリンク・クラウド」（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2408/）で配信する「配給会社別見放題配信パック」の第2弾が始まった。

安藤桃子監督、塚本晋也監督ら本企画を応援する世界の映画人からのメッセージの第2弾もYoutubeチャンネル（https://youtu.be/teWu0yOLE9Q）で公開された。

「配給会社別見放題配信パック」第2弾は、彩プロ、アンプラグド、エスパース・サロウ、オンリー・ハーツ、サンリス、シンカ、ハーク、マジックアワーの8社による全137作。配給会社により作品数が異なるため、配信期間、料金も異なる。

▼「配給会社別見放題配信パック」第2弾配信作品リスト※配信価格は全て税込み

■彩プロ見放題配信パック（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2523/）＜30作品＞

3カ月1950円／寄付込み見放題プラン：6カ月3000円

販売終了日：2020年8月2日

1「0.5ミリ」安藤桃子

2「ノーマ東京 世界一のレストランが日本にやって来た」モーリス・デッカーズ

3「ニューヨークの巴里夫」セドリック・クラピッシュ

4「ローズの秘密の頁」ジム・シェリダン

5「ウィンター・ウォー 厳寒の攻防戦＜オリジナル完全版＞」ペッカ・パリッカ

6「おとなのワケあり恋愛講座」トム・ボーン

7「きみへの距離、1万キロ」キム・グエン

8「きっと、いい日が待っている」イェスパ・W・ネルスン

9「さざなみ」アンドリュー・ヘイ

10「コールド・アンド・ファイヤー 凍土を覆う戦火」オーレ・ボールネダル

11「スロウ・ウエスト」ジョン・マクリーン

12「タナー・ホール 胸騒ぎの誘惑」フランチェスカ・グレゴリーニ、タチアナ・フォン・ファステンバーグ

13「チャーチル ノルマンディーの決断」ジョナサン・テプリツキー

14「籠の中の乙女」ヨルゴス・ランティモス

15「ハーフネルソン」ライアン・フレック

16「バーニー・トムソンの殺人日記」ロバート・カーライル

17「ハングマン」ジョニー・マーティン

18「密偵」キム・ジウン

19「ロンドンゾンビ紀行」マティアス・ハーネー

20「名もなき塀の中の王」デビッド・マッケンジー

21「ファミリー・マン ある父の決断」マーク・ウィリアムズ

22「ホワイトタイガー ナチス極秘戦車 宿命の砲火」カレン・シャフナザーロフ

23「マルガリータで乾杯を！」ショナリ・ボース

24「甘き人生」マルコ・ベロッキオ

25「将軍様、あなたのために映画を撮ります」ロバート・カンナン、ロス・アダム

26「新しき世界」パク・フンジョン

27「父の秘密」ミシェル・フランコ

28「弁護人」ヤン・ウソク

29「母という名の女」ミシェル・フランコ

30「牢獄処刑人」エリック・マッティ

■アンプラグド見放題配信パック（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2534/）＜5作品＞

3カ月1800円／寄付込み見放題プラン：6カ月5000円

販売終了日：2020年8月21日

1「あまくない砂糖の話」デイモン・ガモー

2「あなた、その川を渡らないで」チン・モヨン

3「ジュリアン」グザビエ・ルグラン

4「猫が教えてくれたこと」ジェイダ・トルン

5「すばらしき映画音楽たち」マット・シュレーダー

■エスパース・サロウ見放題配信パック（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2538/）＜16作品＞

3カ月2500円／寄付込み見放題プラン（1）：6カ月5000円／寄付込み見放題プラン（2）：12カ月10000円

販売終了日：見放題パック2020年10月22日／寄付込み見放題プラン2020年8月22日

1「フランシス・ハ」ノア・バームバック

2「嗤う分身」リチャード・アイオアディ

3「パンク・シンドローム」ユッカ・カルッカイネン、J＝P・パッシ

4「メアリー＆マックス」アダム・エリオット

5「We Margiela マルジェラと私たち」メンナ・ラウラ・メイール

6「人類遺産」ニコラウス・ゲイハルター

7「逆行」ジェイミー・Ｍ・ダグ

8「彼が愛したケーキ職人」オフィル・ラウル・グレイツァ

9「モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険」山崎エマ

10「北朝鮮をロックした日 ライバッハ・デイ」ウギス・オルテ、モルテン・トロービク

11「いのちの食べかた」ニコラウス・ゲイハルター

12「眠れぬ夜の仕事図鑑」ニコラウス・ゲイハルター

13「マン・オン・ワイヤー」ジェームズ・マーシュ

14「デザート・フラワー」シェリー・ホーマン

15「メリエスの素晴らしき映画魔術」セルジュ・ブルンバーグ、エリック・ランジ

16「人生、ここにあり! 」ジュリオ・マンフレドニア

■オンリー・ハーツ見放題配信パック（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2524/）＜30作品＞

3カ月1490円（税込）／寄付込み見放題プラン：6カ月3000円（税込）

販売終了日：2020年7月31日

1「モレニータ・スキャンダル 消えた聖女」アラン・ホンソン

2「国家の密謀」エリック・バレット

3「愛人のいる生活」ライコ・グゥルリッチ

4「赤い手帳」ジェラール・コスターシュ=マチュー

5「ファイティング・ダディ 怒りの除雪車」ハンス・ペテル・モランド

6「昔々、アナトリアで」ヌリ・ビルゲ・ジェイラン

7「麗しき日々」マリオン・ベルヌー

8「ネコのミヌース」フィンセント・バル

9「国家の女リトル・ローズ」ヤン・キダバ＝ブロニスキ

10「犯罪「幸運」」ドリス・デリエ

11「スモールタウン マーダー ソングズ」エド・ガス＝ドネリー

12「処刑人ソガの凄まじき人生」ジョッシュ・クルック

13「マルティナの住む街」ダニエル・サンチェス・アレバロ

14「南へ行けば」セバスチャン・リフシッツ

15「ジグザグキッドの不思議な旅」フィンセント・バル

16「誰でもない女」ゲオルク・マース

17「チワワは見ていた ポルノ女優と未亡人の秘密」ショーン・ベイカー

18「サンタクロースになった少年」ユハ・ブオリヨキ

19「クスクス粒の秘密」アブデラティフ・ケシシュ

20「マフィアは夏にしか殺らない」ピエルフランチェスコ・ディリベルト

21「薔薇は死んだ」アッティラ・スアース

22「ノンストップ・バディ 俺たちには今日もない」ペーター・トールバルト

23「幻の薔薇」アモス・ギタイ

24「デタッチメント 優しい無関心」トニー・ケイ

25「ザ・レッスン 女教師の返済」クリスティナ・グロゼヴァ、ペタル・バルチャノフ

26「黒の魂」フランチェスコ・ムンズィ

27「アランフエスの麗しき日々」ビム・ベンダース

28「ナチスの愛したフェルメール」ルドルフ・ファン・デン・ベルフ

29「コブリック大佐の決断」セバスティアン・ボレンステイン

30「長い裏切りの短い物語」ダビデ・マレンゴ

■サンリス見放題配信パック（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2536/）＜6作品＞

3カ月700円／寄付込み見放題プラン（1）：6カ月1700円／寄付込み見放題プラン（2）：6カ月2700円

販売終了日：2020年8月31日

1「ソング・オブ・ラホール」シャルミーン・ウベード＝チナーイ、アンディ・ショーケン

2「ロスト・イン・パリ」ドミニク・アベル、フィオナ・ゴードン

3「心と体と」イルディコー・エニェディ

4「若い女」レオノール・セライユ

5「マチルド、翼を広げ」ノエミ・ルボウスキー

6「私の20世紀」イルディコー・エニェディ

■シンカ見放題配信パック（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2532/）＜25作品＞

3カ月2,480円／寄付込み見放題プラン（1）：6カ月5000円／寄付込み見放題プラン（2）：6カ月10000円

販売終了日：2020年8月15日

1「人間の値打ち」パオロ・ビルズィ

2「奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ」マリー＝カスティーユ・マンシオン=シャール

3「エル・クラン」パブロ・トラペロ

4「フィッシュマンの涙」クォン・オグァン

5「アンダー・ハー・マウス」エイプリル・マレン

6「アスファルト」サミュエル・ベンシェトリ

7「ロンドン、人生はじめます」ジョエル・ホプキンス

8「マチルダ 禁断の恋」アレクセイ・ウチーチェリ

9「バンクシーを盗んだ男」マルコ・プロゼルピオ

10「ダンシング・ベートーヴェン」アランチャ・アギーレ

11「カンパイ！日本酒に恋した女たち」小西未来

12「ウイスキーと2人の花嫁」ギリーズ・マッキノン

13「人生タクシー」ジャファル・パナヒ

14「君はひとりじゃない」マウゴシュカ・シュモフスカ

15「EXO ＜エクソ：地球外侵略者＞」クリスティアン・パスカリエロ

16「これが私の人生設計」リッカルド・ミラーニ

17「独裁者と小さな孫」モフセン･マフマルバフ

18「A Film About Coffee」ブランドン・ローパー

19「ホワイト・ゴッド 少女と犬の狂詩曲」コーネル・ムンドルッツォ

20「マシンガン・ツアー 〜リトアニア強奪避航〜」ミリス・ベリビス

21「神は死んだのか」ハロルド・クロンク

22「クライマー パタゴニアの彼方へ」トーマス・ディルンホーファー

23「ローマ環状線、めぐりゆく人生たち」ジャンフランコ・ロージ

24「アントン・コービン 伝説のロック・フォトグラファーの光と影」クラーチェ・クイラインズ

25「カンパイ！世界が恋する日本酒」小西未来

■ハーク見放題配信パック（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2533/）＜15作品＞

3カ月2480円／寄付込み見放題プラン：6カ月5000円

販売終了日：2020年8月21日

1「王の運命(さだめ) 歴史を変えた八日間」イ・ジュニク

2「もっと猟奇的な彼女」チョ・グンシク

3「ラストプリンセス 大韓帝国最後の皇女」ホ・ジノ

4「大好きだから」チュ・ジホン

5「隠された時間」オム・テファ

6「ゴールデンスランバー」ノ・ドンソク

7「シチリアの恋」リン・ユーシェン

8「暗殺」チェ・ドンフン

9「太陽の下で 真実の北朝鮮」ビタリー・マンスキー

10「ゴッド・オブ・ウォー」ゴードン・チャン

11「恋するシェフの最強レシピ」デレク・ホイ

12「グッバイ・シングル」キム・テゴン

13「スキャンダル」イ・ジェヨン

14「戦場のメロディ」イ・ハン

15「グレート・アドベンチャー」スティーブン・フォン

■マジックアワー見放題配信パック（https://www.uplink.co.jp/cloud/features/2537/）＜10作品＞

3カ月1000円／寄付込み見放題プラン：6カ月2000円

販売終了日：見放題パック2020年8月31日／寄付込み見放題プラン2020年6月30日

1「馬々と人間たち」ベネディクト・エルリングソン

2「私の、息子」カリン・ペーター・ネッツアー

3「フレンチアルプスで起きたこと」リューベン・オストルンド

4「好きにならずにいられない」ダーグル・カウリ

5「灼熱」ダリボル・マタニッチ

6「立ち去った女」ラブ・ディアス

7「私はあなたのニグロではない」ラウル・ペック

8「NO」パブロ・ラライン

9「僕たちの家（うち）に帰ろう」リー・ルイジュン

10「ハートストーン」グズムンドゥル・アルナル・グズムンドソン