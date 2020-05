1930年代にチャールズ・アダムスさんが一コマ漫画として雑誌に描き、実写映画化もされた『アダムス・ファミリー』が、初の劇場版アニメとして、今秋公開されることが、発表された。同作は、ひねくれたユーモアセンスとユニークなキャラクターが人気を集め、60年代にTVシリーズやアニメシリーズ化。実写映画は、91年に第1作、93年に第2作が公開され、世界的なヒットを記録した。日本ではホンダ自動車「オデッセイ」のテレビCMに起用されたことでも話題を呼んだ。あわせて、日本版ティザービジュアルと映像が解禁。左から父のゴメズ・アダムス、娘のウェンズデー、息子のパグズリー、母のモーティシアが並び、それぞれのキャラクターの個性的な顔立ちがわかるデザインになっている。父のゴメズを『スター・ウォーズ』シリーズでポー・ダメロンを演じたオスカー・アイザック、モーティシアを『モンスター』(03年)でアカデミー賞主演女優賞を受賞したシャーリーズ・セロン、ウェンズデーを高畑勲監督の『かぐや姫の物語』(13年)で英語版のかぐや姫の声を担当したクロエ・グレース・モレッツ、パグズリーをホラー映画『IT/イット』シリーズに出演しているフィン・ヴォルフハードが演じる。ティザー映像は、おなじみの“指を鳴らす”テーマ曲が流れ、仲良しなゴメズとモーティシア夫婦に、あやしい実験を行うウェンズデー、ゴメズの兄・フェスタ−に大掛かりなイタズラを仕掛けるパグズリーが登場するなど、ワクワク感あふれる仕上がりになっている。(C)2020 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. The Addams Family (TM) Tee and Charles Addams Foundation. All Rights Reserved.