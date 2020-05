モデルのローラが21日にインスタグラムを更新し、ファッションブランド「ルイ・ヴィトン」のパジャマを着用した写真を公開。高級ブランドのパジャマをまとったセクシーな姿に、ファンからは「オシャレ」「ゴージャス」「最強」といった声が相次いでいる。ローラは「Thank you for the cute pajamas」と、ルイ・ヴィトンのパジャマを着た自身の姿を写した複数の白黒写真を投稿。パジャマには同ブランドおなじみのモノグラムが全面に配されており、そんなラグジュアリーなパジャマを着た彼女の後ろ姿をはじめ、ショートパンツから美脚をあらわにしながらクールな表情でカメラを見つめる様子や、はだけたシャツの間からウエストがチラリと見える写真などが披露されている。スタイリッシュかつセクシーな彼女の佇まいに、ファンからは「セクシー!オシャレなパジャマ」「ゴージャスだね」「最強です笑」といったコメントが集まっている。引用:「ローラ」インスタグラム(@rolaofficial)