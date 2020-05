今年の4月にチャンネルを開設したばかりなのに、すでにチャンネル登録者数が100万人を突破し、いまもなお増え続けている大ブレイク中のYouTubeチャンネルがあります。

Dad, how do I?

https://www.youtube.com/channel/UCNepEAWZH0TBu7dkxIbluDw/videos[リンク]

「Dad, how do I?(お父さん、どうやるの?)」というチャンネルがそれです。ネクタイの結び方、アイロンのかけ方、ヒゲのそり方など、子どもがお父さんに教わることの多いハウツー動画を公開しています。

How to tie a tie.(YouTube)

https://youtu.be/TATblk1LUQI



「Dad, how do I?」を運営するのは、2人の子どもの父親であるロブ・ケニーさん。10代で実の父親と離別した過去がある50代のお父さんです。

https://twitter.com/earthygissel/status/1262849891610488832

https://twitter.com/FaisalTreShah/status/1262160291598606337

「Dad, how do I?」とケニーさんのストーリーがTwitterで拡散されると、わずか3日で登録者数が100万人を突破したそうです。

離婚率の高いアメリカではケニーさんのように父親不在の家庭で育った子どもたちが多く、そうした子どもたちの多くが“father figure(父親のような存在の男性)”を必要としています。「Dad, how do I?」の登録者の多くは、理想の父親像や幼い時に死別した父親の面影をケニーさんに見出しているようです。

「Dad, how do I?」のコメント欄には、「この人は、父親がいない人にとってのお父さんだよ」「俺の親父はこういうこと1つも教えてくれなかった」「7才の時に父さんを亡くしたんで何も教えてもらえなかったから、こういう動画には本当に感謝します」「父親がいない多くの子どもたちにとって、あなたはインターネット上のパパだよ」「“よく出来たね”というあなたの一言が泣けて仕方ない」といった声が溢れています。

https://www.youtube.com/watch?v=2LO1MRyrTPs

https://shatteredmagazine.net/588-dad-how-do-i/

