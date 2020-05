■売上の一部は寄付に

■平穏な日々が訪れることを願って

【「パークオリジナルのお菓子の詰め合わせセット」概要】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月22日(金)から、お菓子の詰め合わせのオンライン販売第2弾を開催することを発表した。4月29日(水)に行われた第1回目の販売では、同日中に完売するほど好評だった本企画。今回その人気を受け、5月22日(金)の10時00分から公式オンラインショップにて第2弾の販売を行うことになった。「パークオリジナルのお菓子の詰め合わせセット」は、1万円相当のお菓子が入って、5000円。アソートチョコレートなど、パークのワクワクをギュッと詰め込んだ遊び心がいっぱいの可愛いお菓子が入っているそうだ。売上の一部は、大阪府が新型コロナウイルス感染症に関する医療及び療養に従事する人々への支援を目的に設立した「大阪府新型コロナウイルス助け合い基金」へ寄付される。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2月29日(土)から臨時休業が続く本パークだが、5月20日(水)の日没後には、ユニバーサル・グローブを青い照明とビームで演出する「ブルーライトアップ」で医療従事者へ感謝の意を表し、公式SNSでは、ハッシュタグ「#USJatHome」を用いて、エンターテインメントを発信するなど、平穏な日々が訪れることを願って、“今できること”への挑戦を続けている。パークの再開日は、今後の政府の発表などの状況を鑑みながら慎重に検討し、決定次第知らせる予定だ。発売日時:5月22日(金) 10時00分販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ・オンラインストア(C)2020 Peanuts Worldwide LLCMinions and all related elements and indicia TM &(C)2020 Universal Studios.All rights reserved.Universal Studios Japan TM &(C)Universal Studios. All rights reserved.