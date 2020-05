ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2020年5月22日10時から、お菓子の詰め合わせ第2弾をオンラインストアにて販売します。

今年4月29日にも販売され、大好評だったパークオリジナルのお菓子の詰め合わせセットの第2弾です。チョコレート菓子、クッキーなどお菓子類7点が入っています。賞味期限は、商品到着後1週間以上先のものになります。

画像は中身イメージ(Minions and all related elements and indicia TM &(C) 2020 Universal Studios. All rights reserved.)