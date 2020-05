シェマー・ムーアが本音をポロリ！『S.W.A.T.』東京ロケのメイキング映像が日本独占初公開

大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』のシェマー・ムーアが主演する、精鋭S.W.A.T.チームの活躍を描いた大人気アクション超大作『S.W.A.T.』のシーズン3。同シーズンでは、東京でロケを行ったことも話題だが、そのエピソードのメイキング映像が日本独占初公開となった。

スーパー!ドラマTVで6月26日(金)22:00より独占日本初放送となるシーズン3。それに先駆けて、日本人俳優がゲスト出演する東京収録エピソード、第13話「液体らしく」が6月21日(日)21:00より先行放送される。

同エピソードでは、ホンドー、ディーコン、タン、ヒックスがロサンゼルスでヤクザのキムラを確保し、警視庁へ引き渡すために来日。しかし移送途中でキムラが逃走してしまい、ホンドーたちは警視庁の責任者ヨシダや特殊部隊とともに逃走の協力者を探しながら犯人を追跡することに...。



シーズン3の独占日本初放送を記念して、日本独占で特別に初公開された今回の映像では、ホンドー役のシェマーらキャストのインタビューも目にすることができる。第13話で秋葉原、東京タワー、新宿、歌舞伎町のロボットレストラン、増上寺といった人気の観光スポットでロケを行い、迫力満点のアクションシーンを日本人キャストとともに披露しているS.W.A.T.チーム。

「多くのスタントを自分たちでやることになっている。自分たちのもあるけど、他にも凄いアクションがある」と語るシェマーは、東京に送還した犯人をどう連れ戻すかが見どころの⼀つだと示唆。また、ヒックス役のパトリック・セント・エスプリトが「私のキャラクターはたまに殴り合うけど、ほとんど指示出しだ」と自身のスタント要素が少ないことを説明する中、その横でタン役のデヴィッド・リムは日米のS.W.A.T.がチームを組むことを「かっこいい」と形容。

⼀方、日本のスタント指導の小池達朗は、ロボットレストランでの格闘シーンについて、「女子レスラーの練習は2、3日くらい行い、撮影前にシェマーたちキャストとは一日ファイトシーンの練習をした」と説明。スタント経験はあるもののこれが初のレスラー役となる福島リラは、「ガチのレスラー役を頂いて、すごくいい経験」とニッコリ。また、ディーコン役のジェイ・ハリントンは「スタントのトレーニングではストレッチと準備万端でいることが重要。ただ殴って、ひっくり返って、みたいな時もあるけど、今回はもっと引き延ばされることになると思う」と出来栄えについて手ごたえを口にする。さらにシェマーは「日本のスタントチームだから、武術的な要素がより含まれている。違ったスタイルができて楽しい」と、東京でのスタントを満喫した模様。しかし「僕たちはひよっ子じゃないからやり遂げられるけど、家に帰るとやっぱりキツイね。(隣のジェイも指しながら)二人とも年齢の衰えに"ちょっと待ってくれよ"って思ってる」と苦笑するシェマー。過酷なアクションシーンの裏側や彼らの素顔を垣間見られるのは嬉しい限りだ。

シェマーと福島がプロレスの試合会場に見立てたロボットレストランで対峙するアクションシーンのリハーサルや、綿密なスタントのトレーニングシーンなど、本編の期待を煽るシーン満載のメイキング映像は必見だ。本編でもロサンゼルス市警と東京のチームがタッグを組み、銃撃戦や乱闘シーンをはじめとする数々のアクションシーンなど、キャストたちのスタントが冴えわたっている。

『S.W.A.T.』シーズン3はスーパー!ドラマTVにて6月26日(金)22:00より独占日本初放送。日本ロケエピソード第13話「液体らしく」が6月21日(日)21:00より特別先行放送となる。また、シーズン2の一挙放送が6月13日(土)12:00よりスタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『S.W.A.T.』シーズン3

© 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.