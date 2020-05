映画『アナと雪の女王2』のDVD盤『アナと雪の女王2(数量限定)』と、BD盤『〜MovieNEX コンプリート・ケース付き(数量限定)』が、それぞれDVD:初週7.1万枚、BD:22.8万枚を売り上げ、5月21日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」、「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」でともに初登場1位を獲得。『アナと雪の女王』作品のDVD1位は今作が初、BD1位は、2015/1/12付で通算8週目の1位【※1】を獲得した『アナと雪の女王 MovieNEX』に続き通算2作目となった。またBDランキングの初週売上20万枚超えは、昨年10/28付の嵐『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』以来7ヶ月ぶり。今年度【※2】では初の記録となる。『アナと雪の女王2』は、2014年に公開され、社会現象となる世界的ヒットとなった『アナと雪の女王』の続編として昨年11月に公開され、国内興行収入133.6億円、1,460万人動員の大ヒットを記録。前作から3年後、真実の愛によって姉妹の絆を取り戻したエルサとアナが、エルサの持つ力の秘密を解き明かすため、再び旅に出るストーリーで、 本作DVDはこの本編収録の数量限定発売盤。本作BD盤は前作MovieNEXと一緒に収納できる「コンプリート・ケース付き」のMovieNEX数量限定発売盤で、本編映像のほか、ボーナスコンテンツとしてボイスキャストの収録風景や、制作スタッフが制作の裏側を解説した未公開シーンが収録されている。なお今週のBDランキングには、本作の『アナと雪の女王2 MovieNEX』が初週2.2万枚を売り上げ、初登場2位にランクイン。同日付BDランキングで1位、2位を独占している。【※1】『アナと雪の女王 MovieNEX』は、2014/7/28付、8/4付、8/18付、8/25付、9/1付、9/22付、12/29付、2015/1/12付の通算8週で週間BDランキング1位を獲得。【※2】今年度2020年度の集計は「2019/12/23付」よりスタート。<クレジット:オリコン調べ(5/25付:集計期間:5月11日〜5月17日)>