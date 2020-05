『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン更新！

米FOXで放送されている大ヒット医療ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』が、シーズン4へ更新されることが明らかになった。米TV Lineなどが報じている。

本作は、米ジョージア州アトランタにある有名総合病院"チャステイン・パーク記念病院"を舞台に、利益を優先して隠蔽や不正を繰り返す上層部と、現場で命と向き合い正義を貫いていく若き医師の姿を描く医療ドラマ。また、医療とは正義なのかビジネスなのかを問う作品でもある。

4月7日に放送されたシーズン3最終話は、0.73デモレーティング、400万人という視聴率を記録した。FOXが放送するドラマ6作品の中で、『9-1-1 LA救命最前線』やそのスピンオフ『9-1-1 Lone Star(原題)』、そして昨年9月からスタートした犯罪捜査ドラマ『Prodigal Son(原題)』に続いて第4位につけている。

シーズン3は、シーズン2の23話より少ない20話で終了した。その他の作品同様、プロダクションが中断してしまったためだが、それでもこのシーズンでの重要なストーリー展開は放送できたようだ。製作総指揮のトッド・ハーザンはシーズン4への展開について、「ビルを建てるためのブロックのような構成要素、つまりすでに出来上がったスクリプトと映像はありました。それを今見てみて、"こんなわくわくするような要素をどのように使うのか"と考える時間があるのです。シーズン3の未解決のストーリーラインはシーズン4の始めに出てきます。シーズン3で使用しないで残ったままの映像は、そのままシーズン4で使うこともありますが、やり直すこともあります」と述べた。

