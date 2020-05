7月にスタート予定だったテレビアニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」の放送・配信が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で10月に延期されることが明らかになった。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーが手掛けた楽曲と、その楽曲を歌う個性豊かなキャラクターたちが爆発的な人気を集めている音楽原作キャラクターラッププロジェクト。原作CDをはじめ、コミカライズ、舞台化などさまざまなメディアミックスが展開されている。

延期となったテレビアニメは、10月からスタート予定。詳細な日時などは追ってアニメ公式サイトで発表される。

あわせて、オフィシャルブック「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Official Guide Book」の発売も6月25日から9月2日に延期となったことが発表されたほか、中止が発表されていた舞台「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.2-」公演が8月上演予定で現在調整中、3月に動画配信サービス・ABEMAで実施された特別番組「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@AbemaTV《SIX SHOTS UNTIL THE DOME》」のブルーレイとDVDが、8月19日に発売されることも判明した。(編集部・吉田唯)