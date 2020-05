■ペールトーン基調のエレガントなデザイン

【「Beauty and the Beast/Travel Jewelry Case」概要】

ディズニー映画『美女と野獣』デザインのミニサイズトラベルジュエリーケース「Beauty and the Beast/Travel Jewelry Case」が、6月12日(金)から、「ケイウノ」オンラインショップなどで発売される。「Beauty and the Beast/Travel Jewelry Case」は、真紅の“魔法のバラ”があしらわれた、オリジナルデザインのトラベルジュエリーケース。“Beauty is found within”(美しさは心に宿る)の文字が、光沢感があるペールトーンのケース上を優美に流れ、見る者に上品な印象を与える。ケースの内側は、映画の主人公・ベルが身に付けるドレスの色を思わせる、明るいイエローカラー。ネックレス、リング、ピアスなどを収納できる。また、手の平に収まるミニサイズなため、バッグに入れたり、デイリー使いにも重宝するはず。シンプルでエレガントなデザインは、大切な人への贈り物にもおススメだ。販売日:6月12日(金)販売先:「ケイウノ」全国店舗、オンラインショップ