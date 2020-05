Netflix『アンブレラ・アカデミー』待望のシーズン2配信日決定！素晴らしい楽曲も満載！

マイ・ケミカル・ロマンスでボーカルを務めたジェラルド・ウェイがストーリーを担当したコミックを映像化したNetflixオリジナルシリーズ『アンブレラ・アカデミー』。配信直後から大ヒットした本作のシーズン2が今年7月に配信されることが明らかになった。

本作は1989年を舞台に、世界中で妊娠の兆候のなかった43人の女性が同日同時刻に突然出産するという事件から始まる。億万長者のレジナルド・ハーグリーヴズ卿が特殊な能力を持つ7人の子どもを養子として引き取り、世界を救うスーパーヒーローに育てる"アンブレラ・アカデミー"を創設。しかし計画通りには進まず、ティーンエイジャーになると家族はバラバラになり、アカデミーは解散。時が経ったある日、ハーグリーヴズ卿は謎の死を遂げ、弔うために大人に成長した兄弟姉妹は嫌々ながらも再集結。そして特殊能力により世界危機が迫っていることを知った彼らは、人類を救うため、そして父の死に隠された謎を解明しようと立ち上がる。

シーズン1の配信からわずか1カ月半で、シーズン2への更新が決定した本作。新シーズンは7月31日(金)に配信スタートし、シーズン1と同じく全10話構成になる。

シーズン1では音楽も話題になり、音楽担当の作曲家ジェフ・ルッソはシーズン2の楽曲について、「舞台が全く変わりますが、音楽で物語を語る演出部分はあまり変えないようにしました。シーズン1では素晴らしい楽曲をたくさん使用しましたし、シーズン2でも同じように視聴者はいろいろな音楽を楽しめるでしょう。シーズン1ではキャラクターの感情の弧を音楽で描きましたが、新シーズンでもやっています。新たなキャラクターも出てくるので、その人たちにあったような楽しい音楽も出てきます。ですので、シーズン1と同じような部分もありますが、全く異なる部分もあるスリリングなものになっていますよ」と語った。

そんな気になる新キャラクターとは、予測不能で変わり身の早いリリア(リトゥ・アリア『ヒューマンズ』)、理知的で自信家のリーダーであるレイモンド(ユスフ・ゲートウッド『オリジナルズ』)、若くして母親になってしまったシシー(マリン・アイルランド『スニーキー・ピート』)の3人だ。

またシーズン1から引き続き、エレン・ペイジ(ヴァーニャ役)、トム・ホッパー(ルーサー役)、デヴィッド・カスタニェーダ(ディエゴ役)、エミー・レイバー・ ランプマン(アリソン役)、ロバート・シーアン(クラウス役)、エイダン・ギャラガー(ナンバーファイブ役)、ジャスティン・H・ミン(ベン役)らが出演する。

