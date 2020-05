Netflixのドキュメンタリーシリーズ「タイガーキング ブリーダーは虎より強者?!」で話題沸騰のジョー・エキゾチックを描く新ドラマに、ニコラス・ケイジが主演することがわかった。

新型コロナウイルスの感染拡大で自宅隔離することになった世界中の人々を釘付けにしたNetflixの大ヒットシリーズ「タイガーキング ブリーダーは虎より強者?!」は、米オクラホマでトラやライオンなどネコ科の大型動物を集めた私設動物園を経営する、マレットヘアのジョー・エキゾチックことジョゼフ・マルドナド=パッセージに焦点をあてたドキュメンタリー。トラを繁殖させるブリーダーで、銃愛好家で、ふたりの夫と重婚している同性愛者で、カントリー歌手でもあるジョーと、動物保護活動家を自称する宿敵キャロル・バスキンの対立が中心に描かれている。現在ジョーは、殺し屋を雇ってバスキンを殺害しようとした罪を含め、動物虐待などの罪で懲役22年の有罪判決を受けて刑務所に収監中だ。

米バラエティによれば、ケイジが主演するドラマは、テキサス・マンスリー誌の記事「Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild」をもとに、ジョーが自ら作り上げたキャラクター、ジョー・エキゾチックへと変貌していく過程と、築き上げたトラ帝国を守ろうとする姿を計8話構成で描く。Netflixドラマ「アメリカを荒らす者たち」のダン・ラガナが脚本、ショーランナーを手がける。ケイジ、ラガナ、イマジン・テレビジョンのブライアン・グレイザー、ポール・ヤングが制作総指揮を務める。

なお、ケイジ主演ドラマとは別に、新ドラマ「ジョー・エキゾチック(原題)」の企画も準備進行中だ。こちらは「サタデーナイト・ライブ」「ゴーストバスターズ」で知られるコメディ女優ケイト・マッキノンが主演、制作総指揮を務める。マッキノンは、夫殺害疑惑がありジョーに負けない胡散臭さを醸し出す、トラのマザーテレサことバスキンを演じる。