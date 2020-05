特殊能力を持った7人のスーパーヒーローを描くNetflixのオリジナルシリーズ「アンブレラ・アカデミー」のシーズン2が、7月31日に配信されることが決定した。あわせて、エレン・ペイジらメインキャストが、ティファニーの楽曲「I Think We're Alone Now」に合わせてダンスをする映像も公開された。

解散したロックバンド「マイ・ケミカル・ロマンス」のボーカルだったジェラルド・ウェイが手がけた同名コミックを実写ドラマ化した本作は、億万長者に引き取られ、スパーヒーローとして育てられた普通じゃない7人、“アンブレラ・アカデミー”の物語。シーズン1では、7人が衝突しながらも地球の危機に立ち向かう姿が描かれた。

公開された動画では、「I Think We're Alone Now」のリズムに合わせてアンブレラ・アカデミーのメンバーが踊る、というシーズン1のあるシーンをキャストたちがセルフオマージュ。エレンをはじめ、7人のキャストの個性的なダンスを見ることができる。(編集部・梅山富美子)