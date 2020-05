おうち時間が続くと、スターバックスへ気軽に買いに行けた頃が恋しくなってくるはず。だんだん暑くなってきて、そろそろフラペチーノが飲みたい! そんな願いをかなえてくれる、家で簡単に作れるフラペチーノのレシピがネット上で話題に。

ロンドンのフードインフルエンサー@caughtsnackinが投稿した、フラペチーノのレシピがTikTokで大好評! また、本家のスターバックスがおうちで出来るチョコレートフラペチーノのレシピを『Daily Mail』に公開。この空前のおうちでスタバブームに乗っかって、簡単なこのレシピたちを早速試してみて♡

スタバ風モカフラペチーノ

<材料>

エスプレッソ…ショット2杯ミルク…200ml *牛乳、豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどお好みでチョコレートシロップ…大さじ1+トッピング用グラニュー糖…小さじ2ホイップクリーム

<作り方>

ホイップクリーム以外の全ての材料をブレンダーに入れて混ぜ合わせる混ぜ合わせたものをグラスに注ぎ込んで、ホイップクリームをのせて、チョコレートシロップをかければ出来上がり♡スタバ風ストロベリークリームフラペチーノ

<材料>

ミルク…300ml *牛乳、豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどお好みでいちご…6〜8個+トッピング用バニラアイスクリーム…2スクープストロベリーソース…大さじ2+トッピング用ホイップクリーム

<作り方>

Die #Starbucks Glücksformel: #Sommer, #Sonne und ein eiskalter #Frappuccino 😋#yummy