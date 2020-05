■Web CMも公開!

【「『ビリー・アイリッシュ×村上隆』UT Collection」】

米シンガーソングライターのビリー・アイリッシュと、現代アートの巨匠、村上隆氏が、「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」でコラボレーションしたコレクションが、5月25日(月)から、「ユニクロ」オンラインストアで先行発売される。「『ビリー・アイリッシュ×村上隆』UT Collection」と題された本コレクションは、WOMEN、MEN、KIDSそれぞれ6柄を用意した「Tシャツ」と、UNISEXの「キャップ」と「ハット」各2色を展開。コレクション詳細の発表に合わせ、Web CMも公開され、ビリーのデビュー・アルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP,WHERE DO WE GO?』の収録曲「you should see me in a crown」がイメージ・ソングとして起用されていることも明らかになった。ビリーのシンボル「Blohsh(ブローシュ)」と村上氏のアイコンである「お花」を掛け合わせたグラフィックで構成された映像に仕上がっている。ちなみに、ビリーと村上氏は、Instagram上でメッセージを送りあったことがきっかけで、交友がスタート。その仲は、2019年4月に公開された「you should see me in a crown」のMVを共同制作するまで発展しており、全編フル・アニメーションの映像は、動画再生サイトで6900万回以上という驚異的な視聴数を獲得している(5月18日22時時点)。発売日:5月25日(月) オンライン先行/6月5日(金) 全国店舗