タレントの板野友美が18日、自身のインスタグラムを更新し、セクシーなキャミソール姿を披露。谷間があらわになったセクシーなショットに、ファンから「めちゃめちゃ可愛い」「ともちんステキ」「色っぽい」といった反響が寄せられている。板野は「I want summer to come soon (夏が早く来て欲しいな)」との英文とともに、赤い小花柄のキャミソールを着用した自身のソロショットを投稿している。お腹や谷間がチラ見えしたショットを複数枚掲載し、夏の到来を心待ちにしている様子を見せつけた。この投稿以外にも、板野は異なるアングルで撮影されたショットを公開しており、どちらもファンからの反響が殺到。「めちゃめちゃ可愛い」「ともちんステキ」といったコメントのほか、「スタイル抜群」「色っぽい」などの称賛も多数集まっている。引用:「板野友美」インスタグラム(@tomo.i_0703)