会社の待遇に腹を立てた経験がある人はいるだろうが、海外では職場を解雇されたことに腹を立て、上司に過激な仕返しをした人間がいる。アメリカ・イリノイ州で、トラック会社で運転手として働いていた男が上司に職場を解雇されたことに腹を立て、上司のフェラーリにトラックをぶつけ、フェラーリを大破させたと、海外ニュースサイト『NEWS18』と『MOTOR TREND』が5月10日までに報じた。イリノイ州では事件が起きた当時、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため外出禁止措置が取られていたが、男が勤務していた会社は営業していた。報道によると、男は事件の4日前にトラック会社に勤め始めたが、上司は男の振る舞いに不満を持ち、男を雇用してから4日後、男に解雇を告げたという。上司が男のどのような振る舞いに不満を持ったのか、具体的な内容は明かされていない。解雇を告げられた男は何も言わずに解雇を受け入れ、その場を去った。その場を去るとすぐに、男は会社の敷地内に止められていた上司のフェラーリめがけて、会社のトラックを発進させ、フェラーリを大破させたそうだ。『MOTOR TREND』はトラックをぶつけられたフェラーリの写真を公開しているが、トラックの右前輪がフェラーリのフロントに乗り上げ、フェラーリの前面が押し潰されている。男が運転したトラックは、会社の敷地内に止められていたものだった。男が自身のフェラーリにトラックをぶつけたことを知った上司が現場に駆けつけると、男は上司に向かって、「俺を解雇したらどうなるか見せてやった」と言ったという。男はその後、駆けつけた警察によって逮捕された。このニュースが世界に広がると、ネット上では「解雇されて腹を立てるのは分かるけど、男がしたことは立派な犯罪」「上司はどのように男に解雇を伝えたのか。ひどい伝え方をしていたら男が激怒するのも分かる」「運送業者はコロナの影響で忙しいはず。そんな中、4日間で会社を解雇されるなんて、男にも問題があるように思う」などの声が挙がっていた。海外では上司に過剰な仕返しをした人間が他にもいる。タイ・バンコクで職場を解雇された32歳の女が、上司のクレジットカードを盗んで使用したと、海外ニュースサイト『AsiaOne』が2019年6月に報じた。女がどのような職場で働いていたのかは明かされていない。同記事によると、2017年、女は突然上司から解雇を言い渡されたという。女は突然上司から解雇を言い渡されたことに腹を立て、上司の家に忍び込み、上司のクレジットカードを盗んだ。女は上司のクレジットカードを使ってブランドの服や鞄を購入したり、高級ホテルに滞在したりして、2017年の後半から約1年かけて、合計約600万バーツ(約2000万円)使用した。カードが紛失したことに気づいた上司が、カードが不正に使用されていることを知り、警察に相談。2019年6月、警察の捜査により女は逮捕された。世界には、罪を犯してまで上司に復讐をしようとする人間がいるようだ。