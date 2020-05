【AFP=時事】(更新)フランスの俳優ミシェル・ピッコリ(Michel Piccoli)さんが死去した。94歳だった。遺族が18日、明らかにした。過去半世紀で最も個性的かつ多才な役者の一人とされ、アート系作品の伝説的存在だったピッコリさんは、スペイン生まれの巨匠、ルイス・ブニュエル(Luis Bunuel)監督の『昼顔(Belle de Jour)』や『ブルジョワジーの秘かな愉(たの)しみ(The Discreet Charm of the Bourgeoisie)』などに出演した。フランス版ケイリー・グラント(Cary Grant)とも称されたピッコリさんは、平凡そうな人物像は変えることなく、グラントさんやハリウッド(Hollywood)の他のマルチ俳優同様、ほぼどんな内容の作品にも自身を合わせることができた。広い額と太い眉、いたずらっぽい笑みで、女性を誘惑する男性から警察官、ギャング、ローマ法王まで容易に演じ分けた。ブニュエル監督の映画だけでも6作品に出演しているピッコリさんだが、 フランス版アカデミー賞(Academy Awards)と呼ばれる映画賞「セザール賞(Cesar Awards)」では、ルイ・マル(Louis Malle)監督作品『五月のミル(Milou in May)』や、ジャック・リヴェット(Jacques Rivette)監督作品『美しき諍い女(いさかいめ、La Belle Noiseuse)』などで4度ノミネートはされているものの、受賞には至っていない。とはいえ1980年のカンヌ映画祭(Cannes Film Festival)では、マルコ・ベロッキオ(Marco Bellocchio)監督作品で男優賞に輝いている。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事