オスカー俳優サム・ロックウェルが、米サーチライト・ピクチャーズのタイトル未定の新作コメディに主演することがわかった。

米ハリウッド・レポーターによれば、ロックウェルが出演した「ジョジョ・ラビット」のサーチライトが、この企画を獲得。人気コメディドラマ「パークス・アンド・レクリエーション」の俳優ベン・シュワルツが脚本を執筆する。シュワルツはロックウェルと共演し、2人で製作総指揮も務める。なお、ストーリーの詳細は明らかになっていない。

ロックウェルは、米ディズニーの新作アニメ「The One and Only Ivan(原題)」で主人公のゴリラ、アイヴァンの声を演じている。アンジェリーナ・ジョリー、ヘレン・ミレン、ダニー・デビート、ブライアン・クランストンが声優として共演している同作は、今年8月14日に全米公開の予定となっている。