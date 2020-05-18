¡Ö¹áÀî¸©¥²¡¼¥à¾òÎã¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¡×¡¡¹â¹»À¸¤éÇå½þµá¤áÄóÁÊ¤Ø
¡¡¹áÀî¸©¤¬Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¶¡¤Î¥²¡¼¥à»þ´Ö¤òÄê¤á¤¿¡Ö¥Í¥Ã¥È¡¦¥²¡¼¥à°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¾òÎã¡×¤ò½ä¤ê¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤ÈÊì¿Æ¡Ê42¡Ë¤¬¡¢¹¬Ê¡ÄÉµá¸¢¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤Ê¤É¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤Ë·×154Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òº£Ç¯²Æ¤Ë¤â¹â¾¾ÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤¹¡£¿Æ»Ò¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ãµ¼Ô¤ÎÌÜ ¹áÀî¸©¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¾òÎã¡×¡ä¿ô»ú¤ÎÆÈ¤êÊâ¤¤¬¿´ÇÛ
¡¡µÄ°÷Äó°Æ¤À¤Ã¤¿Æ±¾òÎã¤Ï3·î¡¢»Ò¶¡¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥²¡¼¥à¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤ÇÀ®Î©¡£4·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥²¡¼¥à»þ´Ö¤Ï1Æü60Ê¬¡ÊµÙÆü90Ê¬¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤ë¢¾®Ãæ¹âÀ¸¤é¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¿¼ÌëÍøÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¡½¡½¤Î2ÅÀ¤òÌÀµ¤·¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¼é¤ëÌÜ°Â¤ò¼¨¤·¤¿¡£È³Â§¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÍý¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ò²¿»þ´Ö¤¹¤ë¤«¤Ï²ÈÄí¤Ç¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£·ûË¡¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ë¹¬Ê¡ÄÉµá¸¢¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¡¢¼«¸Ê·èÄê¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ï²ÈÄí¶µ°é¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾òÎã¤Ï¸©¤Î¼«¼£»öÌ³¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ï1·î¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤ëÌó600¿ÍÊ¬¤ÎÈ¿ÂÐ½ðÌ¾¤ò¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡£¼èºà¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤«¤é¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦°Õ¿Þ¤ò´¶¤¸¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤º¡¢À©Äê²áÄø¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡ÖÄóÁÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¶â»Ö¾°¡Û