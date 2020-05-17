〔地震〕徳島県阿南市で震度4、津波の心配なし(5/17)
気象庁によると、17日20:38頃、紀伊水道を震源とするM4.5の地震があり、徳島県阿南市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月17日20:38頃
・震源地 ：紀伊水道(北緯33.6度、東経134.8度)
・震源の深さ：約40km
・地震の規模：M4.5(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・徳島県 ：阿南市山口町＊
【震度3】
・徳島県 ：徳島市大和町、阿南市羽ノ浦町＊、美馬市木屋平＊、石井町高川原＊、神山町神領＊、牟岐町中村＊、美波町西の地＊
・和歌山県：御坊市薗、湯浅町青木＊、由良町里＊、日高川町土生＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月17日20:38頃
・震源地 ：紀伊水道(北緯33.6度、東経134.8度)
・震源の深さ：約40km
・地震の規模：M4.5(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・徳島県 ：阿南市山口町＊
【震度3】
・徳島県 ：徳島市大和町、阿南市羽ノ浦町＊、美馬市木屋平＊、石井町高川原＊、神山町神領＊、牟岐町中村＊、美波町西の地＊
・和歌山県：御坊市薗、湯浅町青木＊、由良町里＊、日高川町土生＊
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