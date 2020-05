ペットの力関係は、体格差だけで決まるとは限りません。

最も影響するのは、やはり気持ちの強さ。

猫たちに快適なベッドを奪われてしまった、哀れな犬たちをご覧ください。

Jerk Cats Who Reigned Over Dogs And Stole Their Beds

1.



犬「そこはボクの……」

飼い主になんとかしてとチラ見でアピール。

2.



犬「納得できない、あおーん」

3.



子猫とセットだと、犬も譲るしかないようです。

4.



視線でアピール。でも猫には通じません。

5.



犬「えーと、えーと」

6.



猫と犬のベッドが入れ替わる例。

7.



しかたなく、猫のベッドを使おうとする犬。

8.



猫「うむ、そこで寝るがよいニャ」

9.



犬「ここじゃ寝られない」

10.



犬「なにかおかしい、なにかおかしい」

11.



犬たち「あれえ!?」

12.



実力行使に出る犬。

13.



実力行使されても気にならない猫。

14.



実力行使に出ようとして、気迫で負ける犬。



体格差で勝っても力づくでどうにかしないあたり、やさしい犬たちなのだと思います。