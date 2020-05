■軽やかな外ハネヘアで、ピンクコーデを大人に着こなし♡

■メンズライクなゆるコーデは、上品な小物使いでほんのりフェミニンに!

■ハイウエストのパンツとブラウンジャケットでレトロ可愛く♡

親しみやすさが素敵な本田さんの、インスタの投稿は見逃せない!

自身のYouTubeチャンネル『ほんだのばいく』の登録者数が190万人を突破するなど、人気を集める女優・ 本田翼 (ほんだ・つばさ)さん。『お家時間に最適な物達をプレゼンしました』と題した動画では、「おうち時間」におすすめなグッズを紹介し、「おうち時間過ごす上であって良かったものは『ほんだのばいく』」「もはや本田翼がYouTubeしてくれることが社会貢献」との声が集まるなどその可愛さが話題に!また再生回数も240万回超えと、ますますその人気ぶりが高まっています♡そこで今回は、そんな本田さんが着こなす可愛いコーデと新ヘアをチェックしてみました!View this post on Instagram💇🏻‍♀️ ご報告です。 髪を切りました。(✂︎ @sattyyyyy ) かわいくメイク&ヘアスタイリングしてもらいました (ギャル @yukarihayashi ) どうぶつの森の世界に住んでいます。 カブとスズキとブラックバスに翻弄される日々です。 とても楽しいです。 #どうぶつと暮らす毎日A post shared by honda tsubasa (@tsubasa_0627official) on「ご報告です。髪を切りました」という投稿では、ヘアカット後の本田さんの顔写真をアップ。顔まわりにたっぷりレイヤーを入れた新ヘアは、軽やかさとランダムに跳ねる毛先が春らしくてキュート♡透け感のある前髪で、女っぽさと今っぽさも叶えています。服もピンクのシャツ×ジャケットのグラデーションコーデで春らしくまとめ、ピンクコーデをボブヘアで甘くなりすぎない印象に着こなし♡この投稿には、「pinkお似合いです!髪型も素敵!似合ってます・・・キレイ」「その髪型すごくタイプです」「似合いすぎてやばい!キュン死しそう!」「どんなばっさーも大好きです♡」との声が相次ぎ、本田さんの新しいヘアスタイルも大好評でした!View this post on Instagram✅ 花粉のおかげで鼻声生活です。 #ootd#私服 #ほんだのふくA post shared by honda tsubasa (@tsubasa_0627official) on「花粉のおかげで鼻声生活です」という投稿では、「#ほんだのふく」というハッシュタグで、私服の全身ショットを公開。この日の本田さんは、メンズライクなスウェット×チェック柄のワイドパンツを着用。トップスはネイビーカラーで、裾から覗かせた白シャツがアクセントに。派手色のチェック柄パンツも、合わせるアイテムの色を抑えることでおしゃれに着こなしています!小物はかっちりとしたブラウンの靴と、コロンとしたフォルムが特徴的なショルダーバッグでほんのりフェミニンな印象に。仕上げに黒のハットでストリート風のスタイルに仕上げています。この投稿には「私服が好き!」「本田の服、可愛すぎるぞ!」「ただただ可愛いそれだけ」との声が集まり、本田さんのキュートな私服コーデも大人気!View this post on Instagram👔 outer: @sly_official その他ほぼ @6______roku rokuのお洋服かわいいいん☺️ #ootd #私服 #ほんだのふくA post shared by honda tsubasa (@tsubasa_0627official) on「rokuのお洋服かわいいいん」という投稿では、アウター以外は『6(ROKU)』というブランドでまとめたという、本田さんの私服コーデをアップ。Vネックのボタンニットに、グリーンのインナーを合わせアクセントをプラスした本田さん。ボトムはセンタープレスがキレイな淡いピンクのパンツを合わせ、ベルトでウエストまわりにメリハリをオン。ビックサイズのCPOジャケットを羽織ってコーデをカジュアルダウンし、全体を絶妙なバランスでまとめています。この投稿には、「着こなし完璧ですよ!」「スタイル良さげ!羨ましい!」「洋服も翼ちゃんもめっちゃ可愛いです!」「翼ちゃんらしい!カッコいい」との声も寄せられ、カッコよさも可愛らしさも感じるパンツコーデは、ぜひ参考にしたいですね。View this post on Instagram🎸 YouTubeにてB'zさんのlive-gymが公開されています。 家で楽しめるようにして頂き 本当にありがとうございます。 年季の入ったepic nightのライブT載っけときます!! #bz #bz好きな人と繋がりたいA post shared by honda tsubasa (@tsubasa_0627official) on「ちょー可愛い!服装も最高!」「顔も性格も声も私服も全部可愛い!」「翼ちゃん見る度に元気でるよ!」「顔が小さいからスラッとしてカッコいいなあ」というコメントも殺到していた本田さんのインスタ♡また、インスタではほかにも「 #bz好きな人と繋がりたい」というハッシュタグで本田さんが大好きな『B'z』に関する情報もアップするなど、趣味やプライベートを発信する親しみやすい一面も人気で、「いい意味で庶民感も感じられて、同じ人間なんだなぁって思う!」というコメントもたくさん届いていました♡これからも、飾らない本田さんのインスタグラムから目が離せませんね!文/とも