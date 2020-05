女優のすみれが15日、自身のインスタグラムを更新し、セクシーな太ももがあらわになったオフショットを公開。ファンから「本当にミューズ!」「キレイ 素敵すぎます」といった称賛の声を呼んでいる。すみれは「Hi my name is Sumi and I’m a workaholic(私の名前はSumiです。ワーカーホリックです)」と英文で自己紹介しながら、二の腕と太ももが大胆に露出した衣装を着用したオフショットを公開した。小麦色の肌と色っぽい表情が印象的な1枚だ。続いてすみれは「Missing these kinda days and shoots(こうした日々とショットたちが恋しい)」と語っており、外出自粛が続く中、日常への思いを馳せている。コメント欄には、「本当にミューズ!」「キレイ 素敵すぎます」など、称賛の声が寄せられたほか、「東京はまだ自粛続いてるけどstayhomeで頑張ってくださいね」といったねぎらいの言葉も寄せられていた。引用:「すみれ」インスタグラム(@sumire808)