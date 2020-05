DC映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』が5月22日(金)よりデジタル先行配信を開始、6月10日(水)よりブルーレイ&DVDが発売・レンタル、デジタルレンタル配信が開始される。

ハーレイ役に『スーサイド・スクワッド』でも同役を担当した東條加那子、「スター・ウォーズ」シリーズや『ドクター・スリープ』等数々の作品でユアン・マクレガーの吹替を担当した森川智之が本作でもブラックマスクを、新星カサンドラ・ケイン役には花澤香菜という声優陣による日本語吹替版を収録。

スチールブック仕様 4K ULTRA HD ブルーレイセット展開

初回仕様のブルーレイ&DVDセット、4K ULTRA HD&ブルーレイセットには153分に及ぶ特典映像や、キャラクターステッカーが付く充実の内容。さらに2,000セット限定のスチールブック仕様だ。

BIRDS OF PREY TM & (C)DC. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (C)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

