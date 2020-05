『エージェント・オブ・シールド』ファイナルシーズン、新映像解禁＆新キャラクター登場！

大ヒット映画『アベンジャーズ』後の世界を舞台に、国際平和維持組織S.H.I.E.L.D.の活躍を描いたマーベルドラマ『エージェント・オブ・シールド』。ファイナルシーズンとなるシーズン7の放送が、2週間を切りこのほど新映像が解禁され、新たなキャラクターが登場することが明らかになった。米Comicbookが伝えている。

完全版の予告映像は先月末に解禁されていたが、新シーズンの放送が2週間後に迫り、さらに新たな映像を盛り込んだ特別編が「まもなく『エージェント・オブ・シールド』が始まる。ファイナルミッションは2週間後!」という言葉とともに公式TwitterやInstagramで公開された。

It's almost time for Marvel's pic.twitter.com/ZK8GWKud1w

『エージェント・カーター』でエンヴェア・ジョカイが演じたダニエル・スーザの出演。タイムトラベルにより、ついに『エージェント・カーター』とのクロスオーバーが実現する。さらに、シーズン4で降板していた四つ子のエリック・ビリー&サム&サーストン・ケーニグ役のパットン・オズワルトも帰ってくる。

また新たに、Netflixのオリジナルドラマ『私の"初めて"日記』のパクストン役で知られ、『クリミナル・マインド FBI行動分析課』『THIS IS US/ディス・イズ・アス』『S.W.A.T.』などヒット作にも姿を見せるダレン・バーネットの出演が決定した。役どころは現時点では分かっていない。

We are excited to have Darren Barnet guest star on the final season of Marvel's pic.twitter.com/EKUwHRjJNp