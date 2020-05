MangaGamerは5月15日、Steam版の『ひぐらしのなく頃に 鬼隠し編』の無料配布を開始した。また、5月15日に同シリーズ本編最終話である『ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編』のSteam版もリリースされているほか、出題編にあたる「綿流し編」から「暇潰し編」までを75%オフで収録した「Hinamizawa Virus Bundle」も販売されている。

