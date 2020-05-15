¥Ñ¥óºî¤ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤Ë´ÊÃ±¡ª¡©½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡ª6¼ï¤Î¿©»ö¥Ñ¥ó¥ì¥·¥Ô
½é¤á¤Æ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤±¤ëÅÄ¼Ë¤Ñ¤ó¤Îºî¤êÊý
¶¯ÎÏÊ´¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥«¥á¥ê¥ä¡£¿å¤Ï30ÅÙ¤°¤é¤¤¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îä¤¿¤¤¤ª¿å¤À¤ÈÈ¯¹Ú¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë40ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¤¡¼¥¹¥È¤¬»àÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤ªº½Åü¤Ï¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£±ö¤ÏÅ·Á³±ö¤Ç¥²¥é¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¤Ïsaf¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¹Ú¤¬½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê1¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡¡250g
¡¦¿å¡¡168g
¡¦¤¤ÓÅü¡¡10g
¡¦±ö¡¡4g
¡¦¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡¡2g
¡¦¾å¿·Ê´¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¶¯ÎÏÊ´¤ÇOK¡Ë
ºî¤êÊý
¡¡¡¶¯ÎÏÊ´¤Ë¤¤ÓÅü¡¢±ö¡¢¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯ÙÔ¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¡¡30ÅÙ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç1¼¡È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡È¯¹Ú¤·¤¿¤é´Ý¤áÄ¾¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò15Ê¬¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¶¯¤á¤Ë´Ý¤á¤Æ¾å¿·Ê´¤ò¿¶¤ê¡¢35ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç40Ê¬2¼¡È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¥¯¡¼¥×¤ò½½»ú¤ËÆþ¤ì¤ÆÌ¸¿á¤¤ò¤·¤Æ¡¢210ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò°ìÅÙÀÚ¤Ã¤Æ5Ê¬ÊüÃÖ¡£¤½¤Î¸å¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ12Ê¬¡Á15Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤³¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÌ£¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ã¥±¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
´Ý¤Ñ¤ó¤Îºî¤êÊý
ºàÎÁ¡Ê10¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡¡250g
¡¦¤Ì¤ë¤ÞÅò¡¡168g
¡¦¤¤ÓÅü¡¡10g
¡¦Å·Á³±ö¡¡4g
¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¡2g
¡¦¾å¿·Ê´¡Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¯ÎÏÊ´¤ÇOK¡Ë¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡¶¯ÎÏÊ´¤Ë¤¤ÓÅü¡¢±ö¡¢¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¡Ê30ÅÙ¤°¤é¤¤¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯ÙÔ¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÙÔ¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤é´Ý¤á¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ30ÅÙ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2¼¡È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡·Ú¤¯´Ý¤áÄ¾¤·¤Æ10¸Ä¤ËÊ¬³ä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¤Þ¤ºÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥«¡¼¥É¤Ç1¸Ä¤ò5ÅùÊ¬¤ÎÌÜ°Â¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥«¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤ÊÉ½ÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¸ý¤ÏÃæ¤Ë´Ý¤á¤³¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇ¨¤ìÉÛ¶Ò¤ò¤«¤±¤Æ10Ê¬¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤éÉ½ÌÌ¤òÄ¥¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤¤Ä¤á¤Ë´Ý¤áÄ¾¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¾å¤Ë´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÂ¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÃã¹÷¤·¤Ç¾å¿·Ê´¤ò¿¶¤Ã¤ÆÇ¨¤ìÉÛ¶Ò¤ò¤«¤±¡¢35ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¡Ê¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÈ¯¹Úµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ç30Ê¬2¼¡È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¡Ì¸¿á¤¤ò¤«¤±¤Æ210ÅÙ¤ËÇ®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç12¡Á13Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£Âç¡¦¾®¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¾Æ¤±¤¿¤â¤Î¤«¤é½ç¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤È¤ÏÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¥Á¥ã¥¤¤ÇÄ«¤´¤Ï¤ó¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤è¤ê¤â¾¯¤·Îä¤Þ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¥ê¥ó¥°¥Ñ¥ó¤Îºî¤êÊý
ºàÎÁ¡Ê¥ê¥ó¥°·¿1¤ÄÊ¬¡Ë
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡¡250g
¡¦¤Ì¤ë¤ÞÅò¡¡170g
¡¦¤¤ÓÅü¡¡15g
¡¦Å·Á³±ö¡¡3g
¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¡2g
¡¦Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡15g¡Ê¼¼²¹¤Ç½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ë
ºî¤êÊý
¡¡¡¥ê¥ó¥°·¿¤Ë¤¦¤¹¤¯¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶¯ÎÏÊ´¡¢¤¤ÓÅü¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¡¢Å·Á³±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò²ó¤·¤«¤±¤ÆÙÔ¤Í¤Þ¤¹¡£
£¡¡Ê´µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¼²¹¤Ç½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÉ½ÌÌ¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÙÔ¤Í¤Þ¤¹¡£
¤¡¡´Ý¤á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ´¥¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÌó30ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¡¡È¯¹Ú¸å¡¢¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÃÏ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ8Ê¬³ä¤Ë¤·¤Æ´Ý¤á15Ê¬¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¤â¤¦°ìÅÙ´Ý¤áÄ¾¤··¿¤ËÆþ¤ì¤ÆÇ¨¤ìÉÛ¶Ò¤ò¤«¤±¤Æ¡¢35ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÌó30Ê¬2¼¡È¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
§¡¡180ÅÙ¤ËÍ¾Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¡¢¤¤¤¤¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç20Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Îµ¡¼ï¤Ë¤è¤ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¨¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·¿¤«¤é½Ð¤·¤ÆÌÖ¤Î¾å¤ÇÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥à¤Ë¥ì¥¿¥¹¤Ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢¤½¤ì¤Ë¥¯¥ë¥¯¥ë¤È´¬¤¤¤¿¥¥å¥¦¥ê¡£¤ª¹¥¤¤Ê¶ñ¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤Îºî¤êÊý
ºàÎÁ¡Ê¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã2¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡¡200g
¡¦Á´Î³Ê´¡¡50g
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡¡2g
¡¦±ö¡¡4g
¡¦¿å¡¡150g
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¹õ¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¡3¸Ä
¡¦¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¡¡3»Þ
¡¦Å·Á³±ö¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡¶¯ÎÏÊ´¤ÈÁ´Î³Ê´¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¤È±ö¡¢¿å¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£Ê´µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨ÙÔ¤Í¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¿¤éÙÔ¤Í¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
´Ý¤á¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ìÌó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç1¼¡È¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
À¸ÃÏ¤¬´¥¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥ï¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤È·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
£¡¡È¯¹Ú¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÀ¸ÃÏ¤ò2Ê¬³ä¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò10Ê¬¤Û¤É¤È¤ê¤Þ¤¹¡£»Í³Ñ¤¤·Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤½¤Î¸å¤ÎÀ®·Á¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼ê¤Ç»Í³Ñ¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¨¤ìÉÛ¶Ò¤ò¤«¤±¤Æ35ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç30Ê¬¤°¤é¤¤2¼¡È¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¡¡2¼¡È¯¹Ú¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÊ´¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢»Ø¤ÇÀ¸ÃÏ¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¡¢1¤Ä¤Ï¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ÈÅ·Á³±ö¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÈÅ·Á³±ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ200ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç20Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡ý¡£¥µ¥ó¥É¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Î¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡£
¥Ô¥¿¥Ñ¥ó¤Îºî¤êÊý
¥ì¥·¥Ô¤Ï¶¯ÎÏÊ´250g¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢50g¤òÁ´Î³Ê´¤Ë¤·¤Æ¤â¹á¤Ð¤·¤¯¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê8¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡¡250g
¡¦¤Ì¤ë¤ÞÅò¡¡140g
¡¦¤¤ÓÅü¡¡10g
¡¦Å·Á³±ö¡¡3g
¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¡¡2g
¡¦ÂÀÇò¤´¤ÞÌý¡¡15g
ºî¤êÊý
¡¡¡Ê´¤Ë¤¤ÓÅü¡¢Å·Á³±ö¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÙÔ¤Í¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢ÂÀÇò¤´¤ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¤è¤¯ÙÔ¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¡¡30ÅÙÁ°¸å¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç1¼¡È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡8Ê¬³ä¤Ë¤·¤Æ´Ý¤áÄ¾¤·¡¢¼ê¤ÇÊ¿¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤é½ÄÄ¹¤ËÌÍËÀ¤Ç¤Î¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡¡250ÅÙ¤ËÍ¾Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤ÆËÄ¤é¤à¤Þ¤Ç¡Ê2¡Á3Ê¬¡Ë¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈËÄ¤é¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï2¸Ä¤º¤Ä¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¸¤¤Î¼ÑÊª¤ä¤¤ó¤Ô¤é¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤ÎÏÂ¤Î¤ª¤«¤º¤ò¶´¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶ñºà¤ò¶´¤ó¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ù¡¼¥°¥ë¤Îºî¤êÊý
»È¤Ã¤¿ºàÎÁ¡¢¶¯ÎÏÊ´¤Ï¥«¥á¥ê¥¢¡£¤¤ÓÅü¤ÏÍµ¡ºÏÇÝ¤Î¤â¤Î¡£Å·Á³±ö¤Ï¥²¥é¥ó¥É¤Î±ö¤ÎÈùÎ³¤Î¤â¤Î¡£¥±¥È¥ê¥ó¥°ÍÑ¤Î¤ªº½Åü¤Ï¾åÇòÅü¤Ç¤â¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡¡250g
¡¦¿å¡¡150g
¡¦¤¤ÓÅü¡¡10g
¡¦Å·Á³±ö¡¡3.5g
¡¦¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡¡2g
¡¦¥±¥È¥ê¥ó¥°ÍÑ¤Îº½Åü¡¡Âç¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ËÊ´¡¢¤¤ÓÅü¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¿å¤ò²ó¤·¤«¤±¤ÆÙÔ¤Í¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤éÙÔ¤Í¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ30ÅÙ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç1¼¡È¯¹Ú¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ºÇ½é¤ÎÀ¸ÃÏ¤è¤ê°ì²ó¤ê¤«¤é1.5ÇÜ¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
£¡¡À¸ÃÏ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ5Ê¬³ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç»Í³Ñ¤¯¿¤Ð¤·¾å²¼¤òÀÞ¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò15Ê¬¡£
¤¡¡ÌÍËÀ¤Ç17cm¤°¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¿¤Ð¤·ÊÒÊý¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤â¤¦ÊÒÊý¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¥ê¥ó¥°¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤ËÊÂ¤Ù¤Æ35ÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç30Ê¬È¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡£OK¤Ç¤¹¡£
¦¡¡¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·º½Åü¤òÂç¤µ¤¸1Æþ¤ì¤ÆÊÒÌÌ30ÉÃ¤º¤Ä¤¯¤é¤¤¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£¤°¤é¤°¤é¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤ªÅò¤Ç¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤ËÊ¨¡¹¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Î¤ªÅò¤Çè§¤Ç¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
§¡¡180ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç16¡Á17Ê¬¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÎä¤á¤¿¤éÎäÅàÊÝÂ¸¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²¹¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¾øäÆ¤ÇÎäÅà¤Î¤Þ¤Þ¾ø¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·²¼¤µ¤¤¤Í¡£
¶ñ¤Ï¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤â¼ÑÆÚ¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¤â¥Ä¥Ê¤ä¥Ï¥à¤ä¥È¥Þ¥È¤ä¡Ä¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶ñ¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¥µ¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
º£²ó¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¡Ö¿©»ö¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¥ó¤Ïºî¤ë²áÄø¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÌ£¤â³ÊÊÌ¡ª¤¼¤Ò¡¢½µËö¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª