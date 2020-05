米CBS、『羊たちの沈黙』『イコライザー』ドラマ版など3本の新作をシリーズ化

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で例年とは異なった状況となっているアメリカのパイロットシーズン。米CBSは新作のうち、大ヒット映画『羊たちの沈黙』と『イコライザー』のドラマ版、人気ドラマ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のクリエイターが手掛ける『B Positive(原題)』の計3作を、2020〜2021年シーズンにシリーズ化すると発表した。米Varietyが報じている。

各放送局の新作の多くが新型コロナウイルスにより製作中断となる中、これら3作はCBSにおいて初めて来シーズンのシリーズ化が決定した新作ドラマとなったが、そのうちパンデミック発生前にパイロット版の撮影が完了していたのは『B Positive』のみだという。もともと14作のパイロット版を発注していたCBSだが、新作の製作難航を考慮したのか、デヴィッド・E・ケリー(『アリーmyラブ』『ビッグ・リトル・ライズ』)が手掛ける『リンカーン弁護士』のドラマ版を含めてその多くのシリーズ化を見送ることに。代わりに、現在放送中の作品に関してはほんの一部しか打ち切らず、23本もの番組をシーズン更新させている。

今回シリーズ化が決まった新作3本のうち、『Clarice(原題)』は、アカデミー賞で主要5部門を独占した1991年の映画『羊たちの沈黙』の続編となるサスペンスドラマ。映画の結末から半年後を舞台に、FBI捜査官クラリス・スターリングの活躍を描く。

出演はレベッカ・ブリーズ(『オリジナルズ』)、カル・ペン(『サバイバー:宿命の大統領』)、ニック・サンドウ(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)、マイケル・カドリッツ(『ウォーキング・デッド』)、ルカ・デ・オリヴェイラ(『Marvel パニッシャー』)など。アレックス・カーツマン(『HAWAII FIVE-0』)とジェニー・ルメット(『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』)が脚本・製作総指揮を担当する。

2014年と2018年にデンゼル・ワシントン(『トレーニング デイ』)が主演した映画シリーズとしても知られる『イコライザー』のドラマ版は、もともとは1985年から1989年までCBSで放送された『ザ・シークレット・ハンター』がオリジナルで、同作ではエドワード・ウッドワード(『ホットファズ 俺たちスーパーポリスメン!』)が主演していた。これまで男性だった主人公は女性へ変更となり、ミュージカル映画『シカゴ』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたクイーン・ラティファが起用されている。

共演は、クリス・ノース(『SEX AND THE CITY』)、ロレイン・トゥーサント(『ローズウッド 〜マイアミ私立検視ラボ』)、トリー・キトルズ(『COLONY/コロニー』)、ライザ・ラピラ(『23号室の小悪魔』)、ラヤ・デリオン・ヘイズ(『コード・ブラック 生と死の間で』)など。

パイロット版でメガホンを取ったのはリズ・フリードランダー(『STALKER:ストーカー犯罪特捜班』)。製作総指揮には、主演のクイーンのほか、ジョン・デイヴィス(『ブラックリスト』)、デブラ・マーティン・チェイス(『戦火の勇気』)、オリジナル版のクリエイターであるリチャード・リンドハイムなどが名を連ねる。

『B Positive』は、離婚したばかりの父親であるドリューが主人公。腎臓移植が必要な彼が頼みの綱として出会ったのは、ジーナという大雑把な女性だった。ドリューは学者タイプの神経過敏な精神科医で、社交性に欠ける。一方のジーナは、労働階級出身で母親の家に住んでおり、お年寄りを送迎する運転手として生業を立てつつ、何でも思いつきで決断する。彼ら二人が互いの人生を変えてしまうような人間関係を築き上げていく。

ドリュー役のトーマス・ミドルディッチ(『シリコンバレー』)、ジーナ役のアナリー・アシュフォード(『マスターズ・オブ・セックス』)のほか、ケッテル・ドナヒュー(『ピッチ・パーフェクト』)、サラ・ルー(『BONES』)などが出演する。

今年シーズン8へ突入するCBSのシットコム『Mom(原題)』でもタッグを組むチャック・ロリー(『ビッグバン★セオリー』)とマルコ・ぺネット(『デスパレートな妻たち』)が脚本・製作総指揮を担う。パイロット版で監督を担当したのは、これまで『フレンズ』『ウィル&グレイス』『そりゃないぜ!? フレイジャー』『ダーマ&グレッグ』など数々の人気作でシリーズ第1話を手掛けてきたジェームズ・バロウズ。(海外ドラマNAVI)

