白×ブルーボーダートップス 7,225円＋税／épine ベルトつきショートパンツ 7,900円＋税／ROYAL PARTY ヘアピン（3本セット）3,000円＋税／キャセリーニ リュック 9,800円＋税／メゾンドフルール（メゾンドフルールルミネ新宿2店 ）ソックス 800円＋税／靴下屋（Tabio）パンプス 9,500円＋税／MERCRYDUO ルミネエスト新宿店

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「ボーダーの服って、ダサくない？」なんて考えは捨てて！実はメンズウケもバッチリなボーダー柄。今回は、おしゃれ&女子力高めに着るテクニックをご紹介します。組み合わせやシルエット選びで、オンナっぽさを意識した着こなしになるから、早速見てみよう♡

Point 01

カラーボーダーはゆるっとシルエットを

可愛げのあるカラーボーダーは、ダボっとした男子好みのサイズ感をチョイス。ミニやタイトスカートなどコンパクトボトムで女性らしさを強調。

ショーパンで女っぽムードをオン

ショーパンの脚見せでオンナっぽな印象に。やさしい配色と、とろみのあるやわらかい生地でモテ♡

白×ブルーボーダートップス 7,225円＋税／épine ベルトつきショートパンツ 7,900円＋税／ROYAL PARTY ヘアピン（3本セット）3,000円＋税／キャセリーニ リュック 9,800円＋税／メゾンドフルール（メゾンドフルールルミネ新宿2店 ）ソックス 800円＋税／靴下屋（Tabio）パンプス 9,500円＋税／MERCRYDUO ルミネエスト新宿店

赤ボーダー×インディゴでフレンチガール風

レディライクな赤ボーダーとインディゴデニムのスカートでフレンチガール風に♡ モテカラーの赤はボーダーで投入することで甘すぎず着こなせる。

赤×オフ白ボーダートップス 7,255円＋税／épine ネイビースリット入りフロントボタンデ ニムスカート 8,990円＋税／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 ピアス 1,600円＋税／RANDA 白スクエアバッグ 5,400円＋税／アネモネ（サンポークリエイト）シルバービットつきローファー 13,000円＋税／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店

Point 02

定番カラーは女っぽデザインをチョイス

モノトーンなど定番のボーダーは、カジュアルすぎないようタイトシルエットとディテールにこだわって、女性らしさを演出。

ピタッとボーダーはキャミワンピにイン

タイトなボーダートップスはキャミワンピのインするのにぴったり。首元とそでのフリルがガーリー♡

ネイビー×白プチフリルボーダートップス 1,490円＋税／アースミュージック＆エコロジー（アースミュージック＆エコロジー 新宿ミロード）ミントコーデュロイキャミワンピース 11,000円＋税／COCO DEAL（ココディール） ピアス 590円＋税／GU バッグ 2,500円＋税／マジェスティックレゴン スニーカー 5,800円＋税／コンバース

きれいめワイドパンツでボーダーを上品に

きれいめなパンツでボーダーを上品な雰囲気に。カジュアルなコーデの背中見せで、ギャップにときめくコーデ♡

黒×白背中あきボタンつきボーダーカットソー 6,900円＋税／COCO DEAL（ココディール）クリ アベルトつきワイドパンツ 9,500円＋税／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 キャスケット 5,900円＋税／OVERRIDE 明治通り店 ブラウンバッグ 5,000円＋税／キャセリーニ 赤パンプス 3,990円＋税／Realta（マフモフ）

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