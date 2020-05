5月13日、フランスのファッションメディア『Numero』にYOSHIKIが登場。自身の信念やアートについて語るインタビューと共に、最新のセルフィ―写真が掲載された。『Numero』は、ハイエンドなファッションを紹介する国際的なモード誌。フランスのほか、日本、中国、タイ、韓国、ロシアの5ヵ国で発行されており、世界中のファッショニスタがバイブルとして愛読している。YOSHIKIは、自身の着物ブランド“YOSHIKIMONO”のデザインも行っているため、ヨーロッパではミュージシャンとしてのみならず、デザイナーとしても注目されている。2019年秋に行われた東京ファッションウィーク『Rakuten Fashion Week TOKYO 2020 S/S』のオープニングでは、世界各国のジャーナリストが“YOSHIKIMONO”の新作発表を目当てに集まった。さらに2020年2月より、芸術とデザインにおいて世界最高峰の博物館と言われるロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)にて行われている『Kimono: Kyoto to Catwalk』の展示作品に“YOSHIKIMONO”が選出されるなど、ヨーロッパにおける知名度は着実に上がりつつある。YOSHIKIMONO OFFICIAL WEBSITEhttp://www.yoshikimono.comYOSHIKI OFFICIAL Instagramhttps://www.instagram.com/yoshikiofficial/YOSHIKI OFFICIAL WEBSITEhttp://www.yoshiki.net/