『クリマイ』人気カップルが再会！『S.W.A.T.』シーズン3の場面写真が到着

多発する凶悪事件に立ち向かう精鋭S.W.A.T.チームの活躍を描く大人気アクション超大作『S.W.A.T.』。大ヒット犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』のデレク・モーガン役で知られるシェマー・ムーアが主人公のホンドーを演じる同作の最新シーズンでは、彼となじみの深いキャラクターが登場することを以前当サイトでお伝えしていたが、そんな二人が一緒に写った場面写真が到着したのでご紹介しよう。

シェマーと再会を果たすのは、『クリミナル・マインド』で彼の恋人サヴァンナに扮していたロシェル・エイツ。『S.W.A.T.』シーズン3の第7話から登場する彼女が今回演じるのは、ロサンゼルスのボールドウィン・ヒルズに住む中流階級のコミュニティセンターを営むニシェルという女性。彼女は交通事故をきっかけにシェマー演じるホンドーと出会い、仲を深めていく。果たして二人は今回も恋仲となるのか? シーズン3に複数話にわたって出演するロシェルは、東京で撮影され、小澤征悦、福島リラといった日本人俳優がゲスト出演したことでも話題の第13話「液体らしく」にも姿を見せる。

シーズン3でのS.W.A.T.チームは、ロサンゼルス市警察ハリウッド署の警部補パイパー・リンチと協力して、爆発装置としてドローンを使用した連続爆撃機の停止にあたる。一方、ホンドーは友人リロイの息子ダリルの法的後見人となるが、そこへ疎遠だった父親が現れ、彼の家庭生活はますます複雑に。さらに連続爆撃事件が解決した頃、ロサンゼルス市長がS.W.A.T.チームの戦略コンサルタントにリンチを指名したことが判明し...。

『S.W.A.T.』シーズン3はスーパー!ドラマTVにて6月26日(金)22:00より独占日本初放送。日本ロケエピソード第13話「液体らしく」が6月21日(日)21:00より特別先行放送となる。また、シーズン2の一挙放送が6月13日(土)12:00よりスタート。(海外ドラマNAVI)

『S.W.A.T.』シーズン3

© 2019 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.