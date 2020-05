『アイアンマン』ロバート・ダウニー・Jr×『ARROW』スタッフが手掛ける新作DCドラマのキャストが発表！

マーベル映画『アイアンマン』や『アベンジャーズ』シリーズのアイアンマン役で知られるロバート・ダウニー・Jrと、今年1月に幕を閉じたDCドラマ『ARROW/アロー』で脚本・製作総指揮を務めたベス・シュワルツが手掛ける、DCコミック原作のNetflix新作ドラマ『Sweet Tooth(原題)』のキャストが明らかになった。米TV Lineなどが報じている。

『Sweet Tooth』は、2009〜2013年に出版されたカナダ出身のジェフ・ルミールによる同名アメコミをドラマ化。人間と鹿のハイブリッドである少年ガスを主人公に、劇的な出来事により荒廃した世界を見つけ、家を出た彼の青春を綴る寓話だ。少年ガスは人間と動物と子どもとのハイブリッドの寄せ集め家族の一員として、この世界と自身のハイブリッドの起源の背後にある謎の答えを求めていくという家族で視聴できる作品になる。

気になるキャストだが、『ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅』や『グッド・ボーイズ』などの映画で知られるウィル・フォーテ、『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』にジャクソン・ハント役でゲスト出演したジェームズ・ブローリン、『暴走地区−ZOO−』のエイブラハム・ケニアッタ役で知られるノンソー・アノジー、『レ・ミゼラブル』『ナイト・マネジャー』のアディール・アクタルら。それぞれの役どころについては現時点では明らかになっていない。

全8話構成の本作でショーランナーを務めるのは、犯罪サスペンスドラマ『ハップとレナード 〜危険な2人〜』でクリエイターを担ったジム・ミックルと、『ARROW』のベス・シュワルツ。ロバート・ダウニー・Jrと彼の妻でプロデューサーのスーザン・ダウニー、アマンダ・ブレル(『Perry Mason(原題』)、リンダ・モラン(『ハップとレナード 〜危険な2人〜』)が製作総指揮に名を連ねる。

ロバートは、自身のTwitterで「みなさんと共有するのが待ちきれません」と綴った。

The sweetest things are worth waiting for...Susan and I are producing a pic.twitter.com/Mx2xzNOHjs