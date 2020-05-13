ユナイテッド・シネマグループが、5月15日（金）より5館の営業を再開させる。

新型コロナウイルス感染症の影響により全国的に休館していたユナイテッド・シネマグループ。5月15日（金）より再開となるのは、宮城県のユナイテッド・シネマフォルテ宮城大河原、栃木県のユナイテッド・シネマアシコタウンあしかが、新潟県のユナイテッド・シネマ新潟、愛媛県のユナイテッド・シネマフジグラン今治、熊本県のユナイテッド・シネマ熊本の5館。

当面の間、座席は左右及び前後の間隔を空けて販売、チケットの販売は当日上映分のみとなる。来場する際は館内でのマスク着用の協力を。

ユナイテッド・シネマグループ営業再開劇場

営業再開日：5月15日（金）

ユナイテッド・シネマフォルテ宮城大河原

公式サイト：https://www.unitedcinemas.jp/ogawara/index.html

ユナイテッド・シネマアシコタウンあしかが

公式サイト：https://www.unitedcinemas.jp/ashikaga/index.html

ユナイテッド・シネマ新潟

公式サイト：https://www.unitedcinemas.jp/niigata/index.html

ユナイテッド・シネマフジグラン今治

公式サイト：https://www.unitedcinemas.jp/imabari/index.html

ユナイテッド・シネマ熊本

公式サイト：https://www.unitedcinemas.jp/kumamoto/index.html

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