『NCIS』ポーリー・ペレット、主演ドラマのおかげで「この業界と人をまた信じられるようになった」

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のアビゲイル・"アビー"・シュート役でおなじみのポーリー・ペレット。2018年に同作を降板した後、同じ米CBSで この春に始まったばかりの主演ドラマ『Broke(原題)』は残念ながら1シーズンで打ち切られることになったが、その新作のおかげで個人的には大きなものを得たようだ。米TV Lineが報じている。

『Broke』は9歳の息子サミーを一人で育てるシングルマザーのジャッキーが、リッチな生活を送ってきた疎遠の妹エリザベスとその夫ハビエル、彼らの召使いのルイスとある日いきなり同居生活を始める羽目になるというドタバタコメディ。ポーリーはジャッキー役でコミカルな演技を披露している。

同作は今年4月2日にスタートしたばかりだったが、最初の5話が放送された時点で、CBSは1シーズンでの打ち切りを発表。ポーリーは感謝の意を伝える動画とメッセージをTwitterに投稿している。

About the "limited series" May 7, 2020