ルシファーの正体を知ったクロエとの関係は!?『LUCIFER/ルシファー ＜フォース・シーズン＞』DVDリリース

お調子者で甘いマスクの悪魔ルシファーと美人刑事のクロエが組む大人気ドラマ『LUCIFER/ルシファー』のフォース・シーズンが、本日5月13日(水)よりDVDリリースとなる。

悪魔としてカリスマ的魅力にあふれたルシファーが、前シーズンの恐ろしい結末から復活。クロエはこれまでずっと彼から聞かされ続けていたが本気にしていなかったこと、ルシファーの正体が本当に悪魔であることをようやく知った今、二人の関係は修復されるのか? また、このシーズンは"地獄の王"の昔の恋人であり最初の罪人でもあるイブが登場。遠い昔にエデンから追放された彼女の目的とは何なのか?

シーズン3をもって一度は打ち切られたものの、復活を求める声が相次いだことを受けて、放送局を米FOXから米Netflixへと変えて主人公ともども輝かしい復活を果たした本作。ネットワーク局から動画配信サービスへ移籍したことで、より活き活きとしたキャラクター描写が実現し、表現の幅が広がったことで主演のトム・エリスが「これによりルシファー本来の性格を表現しやすくなった」と語る注目のシーズンだ。

ルシファーの人気はとどまることを知らず、昨年12月に米CWで放送されたDCスーパーヒーローたちのメガ・クロスオーバー企画、『クライシス・オン・インフィニット・アース 最強ヒーロー外伝』にも、放送局の枠を超えてルシファーがカメオ出演を果たし、大きな話題を呼んでいる。

これまでよりもさらにスリリング&エロティック、過激にパワーアップしたルシファーの活躍は必見だ!

■『LUCIFER/ルシファー <フォース・シーズン>』商品情報

<セル>

DVDコンプリート・ボックス(11,000円+税)...5月13日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜5...5月13日(水)レンタル開始

<デジタルセル>

5月13日(水)配信発売

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

『LUCIFER/ルシファー <フォース・シーズン>』

