コロナ禍での経済再開を急ぐトランプ政権や一部州政府とは対照的に、米国の大手企業は長期戦を覚悟しているようだ。

米メディアの報道によれば、アマゾンは先週、(配送センターなどの従業員ではなく)オフィス・ワーカーに対し、テレワーク(在宅勤務)が「今年10月まで続く見通し」と通知した。またグーグルとフェイスブックも社員に「今年末まで続く可能性がある」と伝えたとされる。

これら巨大IT企業にとどまらず、様々な業界の企業がテレワークを当面継続する意向を示しており、中には国内5か所のオフィスを閉鎖(廃止)して、全社員4000名の勤務形態を恒久的にテレワークに切り替えた保険会社もあるという。

その主な理由は、国内でウイルス感染が収束する目途が立たないことだ。

確かに主要都市ニューヨーク等の感染者数は減少傾向にあるが、逆に内陸州など地方部での感染が拡大している。全体として今後、いつまで続くか分からない以上、企業としては、なるべく早いうちから心構えをして、しっかり態勢を整えた方がいい。またコロナ感染が収束した後も、テレワークは多かれ少なかれ企業社会に組み込まれるのは間違いないだろう。

社員はどう受け止めているのか

ただ、以上のようなテレワークの継続や恒久化はあくまで企業の経営陣による決定であり、必ずしも従業員がそれを肯定的に受け止めているとは限らない。

今回のコロナ禍で、GAFAなど米国の大手企業がテレワークを開始したのは3月頃だが、その当初こそ、(若干語弊があるかもしれないが)ある種の興奮と悲壮感に駆られて新しい勤務形態に臨んだ社員たちも、それが長期化するに連れ段々ダレてきて、言わば「テレワーク疲れ」のような現象が出始めている。

日本と同じく、米国のホワイトカラー労働者も自宅に仕事部屋を持たない人が少なくない。そうなると、やはりキッチンやベランダのテーブル等にノート・パソコンを持ち出し、そこからビデオ会議システムなどを使って同僚とコミュニケーションしながら働くことになる。

その途中で未だ小さな子供が「膝に乗せてくれ」と駄々をこねたり、それを叱ると激しく泣き喚いたりする。遠くからは、配偶者が何か不満でもあるのか大声で叫んでいるのが聞こえてくる。それらがビデオ会議システムを通じて、同僚たちに知れ渡ってしまう。恥ずかしいし、そもそも集中できないから仕事にならない。

こうした状態が長く続くと、ほとほと疲れ果てたと感じる社員も出て来る。また企業が監視システムを導入し、テレワーク中の仕事振りをチェックするケースも増えており、これに違和感や嫌悪感も示す社員も当然出て来る。

テレワークで職場の雰囲気が改善

他方でテレワークにはそれなりの長所があり、それを高く評価する社員も少なくない。

ニューヨークにある「アメリカ機械学会」に勤務する管理職の女性は、通常午前4時半に起床してマンハッタンのオフィスまでバス通勤していたが、コロナ禍でテレワークに切り替わって以降は「通勤時間を節約できるだけでも、この働き方に感謝しています」と語る。

カリフォルニア州サンタクルーズの地域健康センターに勤務するコーディネーターは、テレワークの導入によって、むしろ職場の雰囲気が良くなったと評価し、こう語る。

「(ビデオ会議システムなどを通じて)図らずも同僚たちの家庭事情を知ることで、お互いを理解し、許し合えるようになりました。日頃、どんな悩みを抱えているかを実際に垣間見ることができたからです」

現在のテレワークが、後々の従業員のキャリアを大きく左右すると見る専門家もいる。企業のエグゼクティブ・コーチは「いつの日か(会社の)人々は『誰が危機を通して良い仕事をしたか』と振り返り、そこから誰が(次の)リーダーに相応しいかを判定するでしょう」と語る。

これからの働き方とは

こうした中、調査会社「ギャラップ」がテレワーク中の米国人2276人を対象に実施したオンライン・アンケートでは、全体の約60パーセントが「現在の制限措置が解除された後も、できる限りテレワークが継続されることを望む」と回答。逆に「職場(オフィス)に戻るほうがいい」と回答したのは約40パーセントにとどまった。

この結果を見る限り、一般に(前述のような)家庭内ストレスが多いとされるテレワークの支持者が意外に多いことに驚かされる。ただし、それは従来のオフィスワークがテレワークへと完全に切り替わることを望む声ではないだろう。

米国で実施された別の調査によれば、在宅勤務の時間が増加するに連れ労働者の満足感も上昇するが、週15時間を超えると満足感は逆に低下し始めることが知られている。つまり従業員の立場からは、オフィスワークとテレワークが良い按配でミックスする働き方が一番望ましいという結果になっている。

調査会社「グローバル・ワークプレイス・アナリティクス」のケイト・リスナー社長は、このような就労形態を「幸福な中間形(happy medium)」と呼び、「働く場所や時間を従業員がある程度まで決める柔軟なワークスタイルは今、まさに機が熟しています」と語っている。

